Video viral: alquilaron una casa en Buenos Aires y descubrieron que abajo funcionaba un histórico boliche.

En el video se observa a las amigas de la joven divirtiéndose y utilizando las instalaciones originales: la icónica barra de tragos, las banquetas, las canillas de cerveza y las paredes con la mística y la estética que caracterizaba al lugar.

La nostalgia de los usuarios por el regreso de "El Alamo" tras el video viral

El video no tardó en despertar los recuerdos de toda una generación de jóvenes, estudiantes universitarios y turistas extranjeros que supieron frecuentar el bar en su época de esplendor, famoso por sus jarras de cerveza económicas, su música y su ambiente multicultural.

Para los inquilinos, el desconocimiento del lugar era total dado que no llegaron a conocerlo antes de su cierre. Sin embargo, para los internautas, la publicación funcionó como un viaje en el tiempo, transformando una simple anécdota de viaje en un homenaje viral a uno de los templos perdidos de la noche de Buenos Aires.