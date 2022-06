Las 8 señales que marcan que tu vida sexual está en problemas

Los 8 problemas que delatan que tu vida sexual anda mal

El sexo se siente como una tarea

Tracey dice que es normal pensar ocasionalmente en el sexo como una tarea, o hacerlo simplemente para complacer a tu pareja.

“De lo que estoy hablando aquí es diferente: se siente cansado ante la perspectiva de TODAS las sesiones de sexo”, dice ella.

No te masturbas

Si no te masturbas, te estás perdiendo información "crucial", dice Tracey; "Así es como aprendemos qué nos excita y qué técnica funciona para hacernos llegar al clímax. Tener orgasmos regulares nos recuerda lo bien que se siente el sexo, lo que nos hace más propensos a buscar sexo con nuestras parejas".

No descubriste lo que te gusta

¿Cómo puedes obtener lo mejor de tu pareja, cuando ni siquiera sabes lo que quieres? Tracey dice "tienes que saber lo que quieres para poder pedirlo".

Una vez que usted y su pareja sepan más sobre lo que les gusta a ambos, mejor será el sexo.

¿Qué parte del sexo disfrutas más? ¿Ser acariciado? ¿Sexo oral? ¿Usas juguetes sexuales? ¿Vestir y excitar a tu pareja? ¿Cómo tienes la mayoría de tus orgasmos? ¿Cuál es la forma más confiable de llegar al orgasmo?

Hace todo uno solo

Seas lo que seas, no existe el equilibrio perfecto, es posible que te sientas mal en tu vida sexual. “Si sientes que tú haces todo el trabajo durante el sexo y tu pareja simplemente se recuesta y toma, el resentimiento se instala”, dice Tracey.

“Si tu pareja rara vez te devuelve el favor dándote placer y es algo que quieres que haga, habla”.

Siempre propone el mismo

Si tu vida sexual está por los suelos, considera quién siempre inicia el sexo. “Si el sexo no sucede a menos que usted lo sugiera, su pareja está enviando un mensaje claro: no me gusta mucho tener sexo contigo y solo lo hago para complacerte"

“Es por eso que iniciar relaciones sexuales con más frecuencia es una de las cosas más importantes que puede hacer para mejorar su vida sexual"

No usan juguetes sexuales

Es uno que has escuchado antes: comprar un nuevo juguete sexual, un fin de semana fuera o un nuevo conjunto de lencería. Pero, ¿con qué frecuencia lo haces?

Los placeres sexuales son cosas que hacen juntos para celebrar el sexo. Conviértelo en un evento. Una forma de mostrarse mutuamente que el sexo es algo que atesoran y esperan con ansias.

Recomiendan un "regalo sexual" todos los meses, o al menos cada dos meses.

Nunca te “calientas”

Sin calentarte antes del sexo, probablemente no lo disfrutás tanto. Imaginamos el “calentamiento” como el papel de nuestra pareja. Pero si estás esperando, toma la iniciativa de hacerlo tú mismo, o puede que nunca suceda.

“Esto podría significar desaparecer en el baño con tu teléfono y un vibrador por un rato. Podría significar bañarse y fantasear”.

No hablas de sexo

Ella dice que "es imposible tener una gran vida sexual sin una buena comunicación". “Ser capaz de hablar abiertamente sobre lo que te gusta y lo que no te gusta en la cama, discutir cualquier cambio que estés experimentando y cómo te sientes con el sexo en este momento, sin vergüenza ni miedo a ser juzgado, es crucial”, dice Tracey.