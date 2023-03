Posiciones sexuales: todos saben cuál es el 69 pero ¿conocés el 68 en el sexo?

Pero hay una posición sexual que va ganando terreno, que no está en la kamasutra y que mucha gente no conoce, se trata del 68: pese a que no hay penetración, el placer es igual de intenso o incluso mayor.

Sexo: ¿Cómo se hace el 68?

Al igual que "el 69, que es sexo oral, "el 68" es simular aunque tiene sus diferencias: Aquí hay una persona pasiva y otra activa. El que realiza la acción debe estar boca arriba mientras que el otro, que recibe, se pone encima de la pareja, también boca arriba, deja caer su espalda en el torso.

A continuación, debe ubicar su cabeza entre las piernas de quien se queda abajo, finalmente, flexiona las rodillas mientras abre sus piernas para dejar un espacio y pueda pasar la cabeza del otro sujeto.

sexo

De esta manera, quien queda debajo tiene más acceso a su pareja y tiene el control de la situación mientras puede agarrar los muslos o acariciar el torso de la otra persona. ¿Cómo no va a haber un intenso placer cuando hay total acceso a los genitales?

Sin embargo, como todo en el sexo hay que tener cierto cuidado, especialmente cuando la persona que se hace arriba es de mayor peso que la otra, aunque el que esté en la parte superior se puede apoyar con sus codos o antebrazos para hacerse más liviano, informó el sitio El Espectador.