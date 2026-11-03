Sigue la alerta por diluvio en la mitad de Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo habrá tormentas
Tal como indicó el Servicio Meteorológico Nacional, este martes resultó negro en varias áreas del país. ¿Cómo sigue el clima?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes múltiples alertas para este martes 3 de noviembre en diversas regiones de la Argentina. Un frente de inestabilidad climática genera tormentas, abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y caída de granizo en Buenos Aires y varias provincias del centro y norte del país.
Sigue alerta por diluvio en la mitad de Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo habrá tormentas
En el territorio bonaerense se registra un panorama dividido:
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Oeste y centro de Buenos Aires: Toda la franja occidental (alcanzando sectores de la región pampeana bonaerense) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 40 mm en cortos períodos, acompañados por ráfagas de viento y probable granizo.
AMBA y la Costa Atlántica (zona en verde): Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires (incluidas zonas como La Plata) y el litoral atlántico registran abundante nubosidad y ambiente húmedo, pero sin alertas activas por fenómenos severos en este momento. La jornada transcurre inestable con temperaturas moderadas que oscilan entre los 17 °C y 21 °C.
Córdoba, San Luis y La Pampa: las zonas más críticas
Las regiones del centro del país concentran las tormentas más severas del mapa:
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Se reporta un nivel de alerta naranja en sectores de San Luis, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe, donde las tormentas alcanzan desarrollos puntualmente fuertes. Los vientos pueden superar ráfagas de 90 km/h y se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 80 mm.
En ciudades como Río Cuarto, Villa Mercedes y la capital cordobesa se activaron avisos a corto plazo por riesgo de granizo.
El mapa del resto del país
El mapa de alertas emitido por el SMN continúa dibujando un escenario diverso para la jornada de este martes:
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Litoral y NEA (alerta amarilla): Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa atraviesan periodos de lluvias intensas y tormentas aisladas a lo largo de la mañana y la tarde.
Cuyo y Precordillera: San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca enfrentan inestabilidad combinada con la presencia de alerta por viento Zonda en zonas cordilleranas y precordilleranas, provocando ráfagas de más de 70 km/h.
Patagonia Norte: Río Negro y la zona cordillerana de Neuquén presentan precipitaciones persistentes bajo alerta amarilla, con acumulados moderados de lluvia y aguanieve en altas cumbres.
NOA y Patagonia Sur (zona en verde): Provincias como Salta, Jujuy y el extremo sur patagónico permanecen sin alertas meteorológicas vigentes.
Las autoridades recomiendan a la población de las zonas bajo advertencia amarilla y naranja no sacar la basura, asegurar objetos sueltos en balcones o patios y evitar circular por calles anegadas durante el desarrollo de las tormentas más fuertes.
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