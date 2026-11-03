Sigue la alerta por diluvio en la mitad de Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo habrá tormentas

Oeste y centro de Buenos Aires: Toda la franja occidental (alcanzando sectores de la región pampeana bonaerense) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 40 mm en cortos períodos, acompañados por ráfagas de viento y probable granizo.

AMBA y la Costa Atlántica (zona en verde): Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires (incluidas zonas como La Plata) y el litoral atlántico registran abundante nubosidad y ambiente húmedo, pero sin alertas activas por fenómenos severos en este momento. La jornada transcurre inestable con temperaturas moderadas que oscilan entre los 17 °C y 21 °C.