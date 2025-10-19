Misterio en Chubut: búsqueda desesperada de una pareja de jubilados

"Supuestamente ya está sobrevolando una avioneta tratando de localizar algo desde el aire. Estamos esperando novedades para volver a rastrillar por tierra", contó Aldana Botha, hija de Juana Inés, quien participa activamente de los operativos.

Botha explicó que su madre le había comentado a su hermana que haría un viaje imprevisto a Camarones, aunque la relación con Kreder era reciente y nadie lo conocía bien: "A mi mamá la vi el jueves anterior. Estaba todo normal, como siempre. No me dijo nada de este viaje. Por eso sabemos que fue algo repentino”, relató.

También señaló que Juana no se llevó muchas pertenencias, solo lo básico para unos pocos días, ya que planeaba regresar antes del lunes para trabajar.

Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, sostuvo que la familia mantiene la esperanza: "La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Son muchos días y son dos personas mayores. Esperamos que aparezcan sanos y salvos lo antes posible".

A una semana de la desaparición, la incertidumbre crece. Los investigadores analizan todas las hipótesis y aguardan los resultados de las pericias sobre la camioneta. Mientras tanto, familiares, voluntarios y autoridades continúan la búsqueda en la costa y el desierto patagónico, un territorio extenso, inhóspito y difícil de recorrer.