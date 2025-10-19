Misterio en Chubut: búsqueda desesperada de una pareja de jubilados
Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez hace una semana en el paraje Rocas Coloradas. Su camioneta apareció abandonada en una zona costera, pero no hay rastros de ellos.
Buscan a contrarreloj a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia que fue vista por última vez hace una semana. Hasta el momento, no se registran novedades sobre su paradero y su camioneta Toyota Hilux fue hallada abandonada en una zona remota cerca de Rocas Coloradas, al norte de Chubut.
Según la reconstrucción de la fuerza provincial, las cámaras de seguridad registraron que el sábado 11 de octubre, a las 9:31, la pareja salió de su casa. Luego se los vio en la rotonda de las rutas 3 y 39, y más tarde en la zona del aeropuerto. A las 9:50, una cámara los detectó en Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova rumbo a la costa. Esa fue la última imagen que se tiene del hombre de 79 años y su esposa de 69.
Desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda terrestre, aérea y marítima, pero hasta ahora sin resultados concretos.
Misterio en Chubut: una semana sin rastros y una búsqueda contrarreloj
El viernes por la tarde, los equipos de rastrillaje hallaron la Toyota Hilux beige con cúpula en una zona de difícil acceso, cerca del paraje Rocas Coloradas, sin embargo, no había rastros de Kreder ni de Morales. Personal de la División Búsqueda de Personas y de la Policía Científica trabaja en el lugar recolectando evidencias para intentar reconstruir los últimos movimientos de la pareja y determinar por qué abandonaron el vehículo.
La búsqueda involucra a la Policía provincial, Defensa Civil, Protección Ciudadana y Prefectura Naval, junto con equipos especializados que recorren la Ruta Provincial N°1 y la zona costera. Se utilizan drones, motos, camionetas 4x4 y aeronaves del Aeroclub local, mientras Prefectura rastrea el litoral entre Caleta Córdova y Rancho Visser.
"Supuestamente ya está sobrevolando una avioneta tratando de localizar algo desde el aire. Estamos esperando novedades para volver a rastrillar por tierra", contó Aldana Botha, hija de Juana Inés, quien participa activamente de los operativos.
Botha explicó que su madre le había comentado a su hermana que haría un viaje imprevisto a Camarones, aunque la relación con Kreder era reciente y nadie lo conocía bien: "A mi mamá la vi el jueves anterior. Estaba todo normal, como siempre. No me dijo nada de este viaje. Por eso sabemos que fue algo repentino”, relató.
También señaló que Juana no se llevó muchas pertenencias, solo lo básico para unos pocos días, ya que planeaba regresar antes del lunes para trabajar.
Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, sostuvo que la familia mantiene la esperanza: "La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Son muchos días y son dos personas mayores. Esperamos que aparezcan sanos y salvos lo antes posible".
A una semana de la desaparición, la incertidumbre crece. Los investigadores analizan todas las hipótesis y aguardan los resultados de las pericias sobre la camioneta. Mientras tanto, familiares, voluntarios y autoridades continúan la búsqueda en la costa y el desierto patagónico, un territorio extenso, inhóspito y difícil de recorrer.
