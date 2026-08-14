Siguen los días plomizos en Buenos Aires: qué día se van las lluvias y el frío

El momento más templado del periodo se registrará el domingo, que arrancará con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana pero mostrará una mejora progresiva hacia la tarde y la noche, llevando la máxima hasta los 17 grados. Esa tregua templada se extenderá al lunes feriado, con registros de entre 10 y 16 grados bajo un cielo mayormente nublado.