Siguen los días plomizos en Buenos Aires: qué día se van las lluvias y el frío
Luego de una jornada gris y con precipitaciones, el AMBA dejará atrás el núcleo del frío polar, aunque la inestabilidad y el cielo cubierto se mantienen.
El persistente frío polar que marcó el pulso de las últimas jornadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo este jueves su capítulo más crudo con un cielo cubierto y lluvias que se hicieron sentir durante la tarde y la noche, y el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varias jornadas más con nubes e inestabildiad.
Sin embargo, más allá de la continuidad de los días grises, las condiciones meteorológicas darán un respiro térmico en el arranque del fin de semana largo, abriendo la incógnita sobre cuándo volverá a despejarse por completo el firmamento.
Cuándo vuelve el sol al AMBA y suben las temperaturas
El alivio comenzará a percibirse este viernes, que se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 8 grados y una máxima que trepará hasta los 13 grados, marcando el fin de las precipitaciones inmediatas.
El ascenso continuará durante el sábado, cuando la temperatura oscile entre los 11 y los 16 grados, aunque con la probabilidad latente de lloviznas hacia la noche bajo un manto persistente de nubes.
El momento más templado del periodo se registrará el domingo, que arrancará con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana pero mostrará una mejora progresiva hacia la tarde y la noche, llevando la máxima hasta los 17 grados. Esa tregua templada se extenderá al lunes feriado, con registros de entre 10 y 16 grados bajo un cielo mayormente nublado.
No obstante, la ilusión de un cielo limpio deberá esperar: el gris volverá a adueñarse de las jornadas el martes, con temperaturas de 8 a 15 grados, y culminará a mitad de semana con el retorno del ambiente fresco el miércoles, cuando la nubosidad variable y parcial devuelva la sensación térmica invernal con marcas de entre 9 y 12 grados.
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