Siguen los dramas: la segunda quincena empezó con más problemas para los pasajeros de Flybondi
En los últimos días, tuvo que reprogramar otros 50 vuelos. Los pasajeros de la low cost realizan largas colas en el Aeroparque Jorge Newbery en busca de respuestas que no llegan.
La segunda quincena de enero comenzó con más problemas para los pasajeros de Flybondi. Demoras, reprogramaciones y cancelaciones de último momento caracterizan a la operación de la low cost que desde el inicio de la temporada de verano ya dejó a miles de turistas varados y perdiendo días de hospedaje y vacaciones.
A lo largo de la semana se conoció la cancelación de más de 50 vuelos que afectaron a cientos de pasajeros. Este viernes, en tanto, fue el turno de los vuelos previstos a San Juan y Jujuy, por lo que los pasajeros volvieron a agolparse en las ventanillas del sector de la empresa para realizar sus reclamos que, aseguran, casi nunca obtienen respuesta.
En la pantalla de arribos y partidas del Aeroparque Metropolitana Jorge Newbery no aparecían como demorados ni cancelados porque estaban previstos para la tarde, por lo que los usuarios se enteraron de este nuevo problema vía mail.
"Me cancelaron tres veces el vuelo, es un desastre", se quejó una pasajera en diálogo con C5N. "Yo tenía que salir 7.45 a Neuquén capital y me dicen que quizás para mañana. Me voy a tener que quedar acá, tengo un casamiento", se lamentó otro hombre .
"Me cancelaron el vuelo, pero no puedo hacer nada por la web. Lo compré por esta empresa porque era más barato, pero piensan que te venden espejitos de colores y no piensan en la gente", concluyó otra pasajera.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, informó que “ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo”.
En un comunicado informó que se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.
Los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de manera gratuita a través de la página web de ANAC ante la vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.
Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.
Según informaron desde ANAC, “estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales”.
“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020", se informó oficialmente.
"El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario