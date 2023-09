Habló el doctor que operó a Silvina Luna después de Aníbal Lotocki: "Si es médico, tiene que saber lo que es tóxico"

Siendo conocedor del caso de Luna, el médico se expresó en el programa DDM que se emite por la pantalla de América: "La verdad es que estoy sorprendido, no me lo esperaba. Obviamente que todos sabíamos que era un final que no iba a tener un buen augurio. Lamentablemente, con este tipo de enfermedades como tenía Silvina, lo primero que se destruye es el riñón, y una vez que el riñón deja de funcionar lo primero que se afecta es el corazón, entrando en fallas cardíacas", declaró con pesar.