Jesús está en situación de calle con sus dos hijos, les robaron las frazadas y da batalla: "Quiero sentirme digno trabajando"

"Mi señora nos abandonó hace cuatro meses, después de que me dejaron sin laburo", explica y cuenta que le es difícil ir a un parador. "A mis hijos no les gusta y tengo que respetar su opinión, trato de llevarlos a donde se sientan más cómodos", explica sobre cómo sobrelleva la nueva situación. También escuchó que "había un padre que manoseaba a los chicos cuando iban al baño" y es lo dejó intranquilo: "Soy como un león que cuida a sus cachorros".

Sin embargo, Jesús no baja los brazos y cuenta sus ideas. "Yo sé que como sea voy a salir para adelante, es cuestión de tiempo. Quiero tener un laburo y poder pagar una pieza en un hotel familiar", explica y pide difundir su número de teléfono por si surgen ofertas: 15-2317-2243.

"La otra idea es, si alguien me puede ayudar con plata, vender algo en la calle mientras mis hijos están en el colegio, los sigo mandando y aprovecho para buscar laburo y changas. Sé algo de pintura, electricidad, algo de carpintería. No muchos me quieren abrir la puerta, piensan que porque estoy en la calle ando en cualquiera", agrega.

Su historia comenzó a circular en las redes gracias a una vecina solidaria y comenzó a ofrecer algunos frutos: "Una señora que vio la publicación me dijo que iba a venir y que tenía la plata para que durmiéramos en un hotel".

"Quiero sentirme digno trabajando", insiste y define: "Cuando pasan cosas así, la gente se conmueve y ayuda, Argentina es solidaria".