Son inminentes las lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora se cae el cielo y cuándo se retira el calor
Tras las altas temperaturas que llegaron al AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional ratifica sus pronósticos de lluvias y tormentas. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra transitando una inesperada vuelta del calor extremo, con temperaturas por encima de los 30 agrados, pero es inminente el regreso de las lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada del inicio de la semana tuvo buenas condiciones, pese a los amagues de precipitaciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas altas, quizás las últimas muy elevadas del verano, con 22 grados de mínima y 33 de máxima.
Sin embargo, el SMN prevé que se concrete de forma inmediata el ingreso de un frente frío, que además de traer lluvias, vendría de la mano con un descenso térmico bastante anunciado.
A qué hora son las lluvias y tormentas en el AMBA
Se espera un martes con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana y hasta la noche, tornándose fuertes en horas de la tarde, de acuerdo con el SMN. El termómetro bajará bruscamente, con marcas de entre 21 y 26 grados.
En el mismo sentido, el sitio especializado Meteored pronostica tormentas desde las 8 de la mañana y hasta las 14, pasando a lluvias hasta las 18 inclusive.
Para la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé que mejore el clima a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables, desde una mínima de 16 grados hasta una máxima de 25.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.
El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el SMN anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.
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