Son inminentes las lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora se cae el cielo y cuándo se retira el calor

En el mismo sentido, el sitio especializado Meteored pronostica tormentas desde las 8 de la mañana y hasta las 14, pasando a lluvias hasta las 18 inclusive.

smn (26) Pronósticos de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé que mejore el clima a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.

Del mismo modo, el jueves se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables, desde una mínima de 16 grados hasta una máxima de 25.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.

El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el SMN anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.