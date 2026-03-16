Alerta naranja por severas tormentas para todo Buenos Aires y otras provincias: el informe para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte advertencias que abarca la totalidad del territorio bonaerense y tendrá en vilo a otras regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo ante la llegada de tormentas de variada intensidad en gran parte del país.
En este sentido, el organismo destacó que Buenos Aires se encontrará enteramente cubierta por precipitaciones en la jornada de este martes. Se espera que las condiciones climáticas empeoren a lo largo del día, impactando tanto en ciudades como en el campo, especialmente hacia la tarde/noche.
Las autoridades instan a la población a tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.
Alerta naranja para tres provincias
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este jueves son: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 15 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Además, provincias como Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego están advertidas por fuertes lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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