Sorpresiva vuelta del frío polar a Buenos Aires: cuántos días de bajas temperaturas se esperan en el AMBA

Cuándo suben las temperaturas en el AMBA

La semana que viene, tras las lluvias, volverán a subir las marcas térmicas lentamente pero con jornadas casi primaverales como la que se espera el viernes 22 de agosto, en una día que las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 y 20 grados en la Capital Federal y sus alrededores.

image

Si bien habrá algunos días frescos en el medio, los días finales de agosto ya tendrán días con temperaturas agradables, dan pie al inicio de la primavera.