Sorpresiva vuelta del frío polar a Buenos Aires: cuántos días de bajas temperaturas se esperan en el AMBA
El frío polar dice "presente": Se desploman las temperaturas en el AMBA y se espera una semana gélida en gran parte del país.
Tras un martes con temperaturas casi primaverales, jornada en la que se espera que la máxima supere los 20°C, el frío polar vuelve a golpear con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A partir de mañana, miércoles 13 de agosto, el termómetro se desplomará en gran parte del país y se instalará una masa de aire polar que hará que el invierno se sienta en su máxima expresión.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el abrupto cambio de clima se debe al ingreso de un fuerte frente frío proveniente del sur del país. Este fenómeno marcará un quiebre en las condiciones del tiempo que venían de una breve "primavera" en plena estación invernal.
Frío polar: ¿Qué se espera para los próximos días?
- Miércoles 13 de agosto: El día comenzará con una mínima de 4°C y una máxima que apenas llegará a los 14°C. El cielo estará mayormente nublado y habrá un viento del sureste que intensificará la sensación de frío.
- Jueves 14 de agosto: La jornada será aún más gélida. La mínima se mantendrá en los 4°C, pero la máxima no superará los 12°C. El sol hará su aparición, pero el ambiente será netamente invernal.
- Viernes 15 de agosto: Se espera que sea el día más frío de la semana, con una mínima de 7°C y una máxima de solo 12°C. El cielo estará mayormente nublado.
La baja de temperatura afectará a gran parte del centro del país, por lo que el SMN recomienda tomar precauciones: abrigarse en capas, evitar exposiciones prolongadas al frío y asegurarse de que la calefacción en los hogares funcione correctamente. La breve tregua primaveral que se vivió en el AMBA llegó a su fin, y el invierno se hace sentir con todas sus fuerzas.
Cuándo suben las temperaturas en el AMBA
La semana que viene, tras las lluvias, volverán a subir las marcas térmicas lentamente pero con jornadas casi primaverales como la que se espera el viernes 22 de agosto, en una día que las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 y 20 grados en la Capital Federal y sus alrededores.
Si bien habrá algunos días frescos en el medio, los días finales de agosto ya tendrán días con temperaturas agradables, dan pie al inicio de la primavera.
