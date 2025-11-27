Sorpresivo alerta por tormentas fuertes para este jueves en el AMBA: a qué hora se larga y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una serie de advertencias para este jueves, en Ciudad y provincia de Buenos Aires, y varias zonas del país.
El mal clima sigue en varias partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
De esta manera, rige este jueves 27 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y parte del centro, costa y suroeste de la Provincia.
La advertencia también alcanzaba a zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, La Pampa y Río Negro.
Alerta por viento fuerte
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
A qué hora llueve este jueves en el AMBA
La semana continúa con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que luego de algunas jornadas con calor y altas temperaturas, llegarían las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este contexto, el jueves se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde y con probabilidad de tormentas fuertes en la noche; junto con temperaturas de entre 21 grados para la mínima y 31 para la máxima.
