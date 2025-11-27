Sorpresivo alerta por tormentas fuertes para este jueves en el AMBA: a qué hora se larga y hasta cuándo

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A qué hora llueve este jueves en el AMBA

La semana continúa con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que luego de algunas jornadas con calor y altas temperaturas, llegarían las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este contexto, el jueves se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde y con probabilidad de tormentas fuertes en la noche; junto con temperaturas de entre 21 grados para la mínima y 31 para la máxima.