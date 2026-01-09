Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy viernes a varias zonas: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este viernes por tormentas fuertes y granizo en diferentes zonas del país.
La semana cierra con clima inestable, y este viernes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este viernes 9 de enero para regiones del norte del país, muchas de las cuales tenían un aviso de nivel naranja.
De esta manera, las advertencias por fuertes precipitaciones alcanzaban a zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en zonas con alerta naranja, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de varias jornadas con buenas condiciones y temperaturas agradables, podría regresar el clima inestable al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este sentido, el organismo nacional mantiene sus probabilidades de lluvias aisladas para este viernes 9 de enero, pero las mismas llegarían recién por la noche tras una jornada que tendría cielo nublado durante todo el día. El termómetro rondará entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
