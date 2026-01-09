Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy viernes a varias zonas: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de varias jornadas con buenas condiciones y temperaturas agradables, podría regresar el clima inestable al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este sentido, el organismo nacional mantiene sus probabilidades de lluvias aisladas para este viernes 9 de enero, pero las mismas llegarían recién por la noche tras una jornada que tendría cielo nublado durante todo el día. El termómetro rondará entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.