Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía con solo cuatro materias aprobadas

colegio psicologos santa fe La denuncia fue realizada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe.

Durante la investigación, además, surgieron indicios de que la mujer podría haber cometido estafas a sus pacientes. "La mujer se promocionaba en redes sociales ofreciendo servicios vinculados a la psicología, geriatría y acompañamiento terapéutico", indicaron fuentes de la Policía de Investigaciones.

Tras su detención, se secuestraron un teléfono celular y una notebook que serán peritados para avanzar con la causa.

La mujer deberá presentarse este jueves a una audiencia en tribunales, donde se prevé que sea imputada formalmente.

Salta: detienen a una mujer por emitir aptos médicos falsos para licencias de conducir

Una empleada administrativa fue detenida en la provincia de Salta acusada de participar en una maniobra que permitió validar miles de aptos médicos sin controles psicofísicos reales para la obtención de licencias de conducir. La causa se inició tras una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul.

La institución habilitada para realizar los estudios médicos requeridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La presentación judicial se produjo luego de que la clínica detectara irregularidades en la emisión de certificados de aptitud durante una revisión interna de sus sistemas.

De acuerdo con la investigación, 3.477 aptos médicos habrían sido cargados en el registro oficial sin que los pacientes fueran examinados, lo que encendió las alarmas sobre un posible circuito irregular de certificaciones.

El caso es investigado por la fiscalía penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), quien imputó provisoriamente a la mujer por el delito de administración fraudulenta.

Según la pesquisa, la empleada administrativa habría utilizado su acceso a los sistemas informáticos de la clínica para ingresar certificados psicofísicos sin respaldo documental y emitir recibos por servicios médicos que nunca se realizaron.

La irregularidad comenzó a detectarse cuando, durante las vacaciones de una trabajadora del área, una supervisora observó recibos por estudios inexistentes y certificados cargados en el sistema oficial correspondientes a personas que no figuraban en los registros de atención.

Ante esa situación, la clínica solicitó a la ANSV un informe detallado sobre los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema para evitar nuevas irregularidades.

La investigación también detectó que la mujer señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre, aunque días después —el 22 de ese mes— se registraron seis nuevos certificados irregulares cargados desde otro usuario, lo que terminó de consolidar la sospecha de una operatoria sistemática.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías 8 la realización de allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta, ubicados en el macrocentro y en el barrio Pereyra Rosas.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación considerada relevante para la causa y concretaron la detención de la empleada administrativa, quien permanece bajo custodia mientras avanza el expediente judicial.

Las pericias contables también pusieron el foco en los movimientos financieros de la sospechosa. El análisis de cuentas bancarias y transferencias digitales mostró ingresos que no coincidían con sus salarios declarados.