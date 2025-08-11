Subte: la estación Plaza Italia de la línea D estará cerrada por tres meses
El cierre se debe a obras de renovación integral que incluirán mejoras en la infraestructura y modernización.
En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la estación Plaza Italia de la Línea D del subte estará cerrada al público desde este lunes 11 de agosto. Se estima que los trabajos se extiendan por aproximadamente tres meses, durante los cuales se realizarán mejoras estructurales, estéticas y funcionales.
Las obras se centrarán en realizar una renovación integral de la estación ubicada en el barrio porteño de Palermo. Entre otras cosas, se incluyen los trabajos de impermeabilización en la estructura, nueva pintura, recambio de luminarias por iluminación LED, trabajos de herrería, reordenamiento del tendido eléctrico, adecuación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos de accesor. A su vez, está previsto que se incorpore un nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
El proyecto, que ya se realizó en varias paradas, apunta a garantizar una mejor circulación de los usuarios en las estaciones del subte, al transformarlas en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.
Con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios, se realizarán mejoras en los accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes.
En el caso de la estación Plaza Italia de la línea D, uno de los aspectos más importantes de la obra será la impermeabilización a través de técnicas de inyección, tratamiento de juntas y productos de última generación. En este sentido, se añadirá un revestimiento de aluzinc sobre el nuevo cielorraso con el objetivo de contener filtraciones que puedan surgir con los años.
A su vez, se buscará restaurar los ocho murales ubicados en los vestíbulos y el andén de la estación, así como las mayólicas históricas.
En la línea D ya fueron renovadas las estaciones Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. El plan de renovación integral se extendió a otras líneas que ya fueron modernizadas Castro Barros, Lima y Acoyte en la línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la línea B; San Martín en la línea C; y Jujuy en la línea E.
