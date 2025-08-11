Subte: la estación Plaza Italia de la línea D estará cerrada por tres meses

A su vez, se buscará restaurar los ocho murales ubicados en los vestíbulos y el andén de la estación, así como las mayólicas históricas.

En la línea D ya fueron renovadas las estaciones Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. El plan de renovación integral se extendió a otras líneas que ya fueron modernizadas Castro Barros, Lima y Acoyte en la línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la línea B; San Martín en la línea C; y Jujuy en la línea E.