Suspendieron a un chofer de micro de larga distancia por consumir alcohol antes de hacer un viaje
El hombre se preparaba para manejar 21 horas alternándose con su colega desde Comodoro Rivadavia hasta Mar del Plata. Lo pararon antes de que saliera a la ruta.
Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impidió en las últimas horas que un chofer de micro larga distancia saliera a la ruta tras haber consumido alcohol. El hombre tenía por delante unas 21 horas de viaje entre Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, pero le suspendieron la licencia de conducir profesional.
En todos los servicios de transporte de larga distancia hay al menos dos choferes, pero en el caso del viaje de Comodoro Rivadavia a Mar del Plata, uno de los conductores profesionales tuvo que quedarse en la Terminal de Ómnibus "Tte. Gral. Ángel Solari".
Todavía faltaban algunas horas para que saliera el micro, pero no las suficientes como para que se hubiesen diluido los efectos del alcohol en el organismo del chofer, y por eso los agentes de fiscalización que le realizaron el test de alcoholemia decidieron que era mejor "bajarlo" del colectivo.
Luego del episodio medios de Chubut como ADN Sur informaron que el personal de la CNRT fiscaliza de rutina cuestiones como las habilitaciones de licencias y el estado de los micros, desde el funcionamiento de luces, neumáticos y matafuegos hasta la documentación y estado físico y psíquico de los profesionales.
La iniciativa es justamente para evitar episodios como el ocurrido en noviembre del año pasado, cuando fueron los padres de un colegio quienes insistieron en hacerle un test de alcoholemia y drogas a los choferes que iban a conducir el micro que llevaría a sus hijos de viaje de egresados.
"Teníamos que salir de Exaltación de la Cruz a las 5 de la mañana y salimos 6.30. Ahí le hicimos el control de alcoholemia y le pidió los papeles (personal de) la Guardia Urbana de Exaltación. De ahí nos fuimos a Escobar y de Escobar vinimos para Munro", reveló una madre del grupo en declaraciones televisivas.
"En Munro los padres habían pedido a la CNRT el control y ahí dio positivo el test de cocaína y de marihuana", relató China, la madre de uno de los egresados de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
"Nosotros, como padres primerizos, no sabíamos que se tenía que hacer el test de sustancias. Nos dijeron desde la empresa que teníamos que 'pedir CNRT', eso fue todo lo que nos dijeron", explicó China, para quien "se ve que las empresas no lo hacen, lo tienen que hacer lo padres".
"Gracias a Dios la gente de Munro hizo el pedido. Se negaba el chofer, ¿eh? Demoraba y tuvo que venir la Policía. Ahí hizo la prueba. Dio positivo", reveló.
Finalmente el grupo salió de Munro pasadas las 13 de este martes, cuando había pasajeros que estaban esperando desde las 5 de la mañana.
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