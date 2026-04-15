Suspendieron a un chofer de micro de larga distancia por consumir alcohol antes de hacer un viaje

"Teníamos que salir de Exaltación de la Cruz a las 5 de la mañana y salimos 6.30. Ahí le hicimos el control de alcoholemia y le pidió los papeles (personal de) la Guardia Urbana de Exaltación. De ahí nos fuimos a Escobar y de Escobar vinimos para Munro", reveló una madre del grupo en declaraciones televisivas.

"En Munro los padres habían pedido a la CNRT el control y ahí dio positivo el test de cocaína y de marihuana", relató China, la madre de uno de los egresados de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

"Nosotros, como padres primerizos, no sabíamos que se tenía que hacer el test de sustancias. Nos dijeron desde la empresa que teníamos que 'pedir CNRT', eso fue todo lo que nos dijeron", explicó China, para quien "se ve que las empresas no lo hacen, lo tienen que hacer lo padres".

"Gracias a Dios la gente de Munro hizo el pedido. Se negaba el chofer, ¿eh? Demoraba y tuvo que venir la Policía. Ahí hizo la prueba. Dio positivo", reveló.

Finalmente el grupo salió de Munro pasadas las 13 de este martes, cuando había pasajeros que estaban esperando desde las 5 de la mañana.