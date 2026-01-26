Tabú de verano: el 93% de las mujeres no se mete al agua si está menstruando

"Verano sin Tabú": la campaña que impulsa Juli Puente

Bajo esta premisa, se presentó recientemente en Mar del Plata la campaña “Verano sin Tabú”, una iniciativa impulsada por la marca Kotex que busca desnaturalizar estas restricciones. La acción tuvo lugar en el parador Prius, donde se realizó una intervención visualmente disruptiva: una piscina que lucía un color rojo intenso. Esta instalación funcionó como una metáfora visual del límite invisible que aún margina a muchas mujeres del agua. El proyecto se basa en un relevamiento realizado por Kotex en conjunto con OH! Panel, el cual arrojó cifras contundentes: el 93% de las mujeres evitó entrar al agua mientras menstruaba, mientras que un 87% reconoció haber alterado sus planes por miedo a tener inconvenientes con el ciclo menstrual en público.