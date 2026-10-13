Tarifas de la VTV en Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta realizar el trámite obligatorio y cuándo se abona
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Cuánto sale hacer la VTV en provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular tiene distintos precios según el tipo de rodado.
En este sentido, los costos se dividen en las categorías de “Vehículos”, “Motovehículos”, y “Remolques, Semiremolques y Acoplados”.
Cuánto sale cada categoría de la VTV
Vehículos:
- Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77
Motovehículos:
- Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03
- Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59
- Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12
Remolques, Semiremolques y Acoplados:
- Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2500 kg: $ 58.234,59
- Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89
En qué momento hay que pagar la VTV
La VTV dentro de PBA se abona al momento de solicitar el turno, a través del sitio web oficial. La modalidad, por su parte, es mediante pago electrónico y se puede utilizar tarjeta de débito, crédito o a través de código QR.
Algunas plantas verificadoras disponen, también, de un sistema de pago “híbrido”, el cual permite abonar el trámite el mismo día de la Verificación Técnica Vehicular.
En tanto, al momento de hacer la VTV se debe contar con la siguiente documentación:
- DNI
- Cédula verde del vehículo
- Licencia de conducir vigente
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