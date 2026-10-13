Tarifas de la VTV en Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta realizar el trámite obligatorio y cuándo se abona

Cuánto sale cada categoría de la VTV

Vehículos:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77

Motovehículos:

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59

Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12

Remolques, Semiremolques y Acoplados:

Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2500 kg: $ 58.234,59

Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89

En qué momento hay que pagar la VTV

La VTV dentro de PBA se abona al momento de solicitar el turno, a través del sitio web oficial. La modalidad, por su parte, es mediante pago electrónico y se puede utilizar tarjeta de débito, crédito o a través de código QR.

Algunas plantas verificadoras disponen, también, de un sistema de pago “híbrido”, el cual permite abonar el trámite el mismo día de la Verificación Técnica Vehicular.

En tanto, al momento de hacer la VTV se debe contar con la siguiente documentación: