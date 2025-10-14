Taxistas y choferes de app se agarraron a las piñas en Aeroparque

A esto se le suma que, tras las desregulaciones en el sistema, los taxistas ya no pueden cobrar precios “arreglados” o estimados por el viaje. Por el contrario, ahora los pasajeros pueden y deben usar el sistema de ticket con código QR para obtener una tarifa fija y regulada dependiendo de la cantidad de equipaje y el destino.

En cuanto a las aplicaciones de viajes, dos de las más populares están totalmente autorizadas para trabajar en Aeroparque e incluso cuentan con sus propias estaciones de “Pick Up Point” especificadas con su cartel correspondiente para poder levantar y dejar pasajeros.

Desde el sindicato de taxistas sostienen que este sistema “en el último tiempo no venía funcionando y lo alertamos”. “Se instalan en una plazoleta enfrente con la modalidad de llevar a los pasajeros”, se quejó este martes Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT).

“Lo único que exigimos a las autoridades es que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos infringen el gobierno de la Ciudad y Nacional, la documentación y las cosas en regla como tiene que ser para brindar un servicio de transporte de pasajeros seguro y legal. Pedimos por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras”, indicó el delegado en diálogo con C5N.

Según se informó, el sindicato de conductores de taxis mantendrá una reunión con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para determinar cómo seguirá la situación.