Tensión y denuncias en la Clínica Mar del Plata por falta de atención: PAMI aclaró que tiene los pagos al día
Familiares de pacientes internados denunciaron a profesionales de la institución y a la dirección por abandono de persona en medio de un conflicto salarial.
El severo conflicto laboral y salarial que atraviesa la Clínica Mar del Plata derivó en momentos de máxima tensión, protestas en el hall del establecimiento y múltiples denuncias penales radicadas por familiares de pacientes internados, debido a la falta de atención.
La situación crítica quedó al descubierto tras la presentación judicial realizada por la hija de un hombre de 92 años, quien ingresó hace dos semanas con un cuadro de demencia senil y globo vesical, y que según relataron los allegados, sufrió complicaciones en su salud y un cuadro de abandono mientras se registra una merma generalizada en la atención médica.
De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, la protesta de los trabajadores se originó ante la falta de pago de la mitad de los haberes por parte de la institución.
Sin embargo, la tensión escaló cuando los familiares increparon a un médico clínico de guardia que se encontraba haciendo huelga y se negaba a asistir a los pacientes críticos. Lejos de brindar una respuesta institucional, el profesional les habría retrucado: "No trabajo por vocación, sino por dinero", una frase que desató la indignación generalizada y derivó en cruces verbales en el ingreso al sanatorio ubicado en San Luis al 2500.
La aclarción oficial de PAMI ante el conflicto de la Clínica Mar del Plata
Ante la preocupación de los familiares por la cobertura de los afiliados y la continuidad de las prestaciones, desde el PAMI aclararon de manera tajante que la obra social tiene los pagos al día con los prestadores de primer y segundo nivel de la Clínica Mar del Plata.
De este modo, remarcaron que el reclamo y la retención de tareas que afecta el funcionamiento del establecimiento obedecen exclusivamente a una deuda económica de la propia institución privada con sus trabajadores, deslindando de responsabilidades administrativas a la entidad nacional.
Mientras la causa judicial tramita en los tribunales locales para evaluar la posible imputación del personal señalado por destrato, malos tratos y abandono de persona, las familias continúan exigiendo respuestas urgentes a la dirección del sanatorio y la posibilidad de derivar a los pacientes más graves a otros centros de salud de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario