Tensión y denuncias en la Clínica Mar del Plata por falta de atención: PAMI aclaró que tiene los pagos al día

De este modo, remarcaron que el reclamo y la retención de tareas que afecta el funcionamiento del establecimiento obedecen exclusivamente a una deuda económica de la propia institución privada con sus trabajadores, deslindando de responsabilidades administrativas a la entidad nacional.

Mientras la causa judicial tramita en los tribunales locales para evaluar la posible imputación del personal señalado por destrato, malos tratos y abandono de persona, las familias continúan exigiendo respuestas urgentes a la dirección del sanatorio y la posibilidad de derivar a los pacientes más graves a otros centros de salud de la ciudad.