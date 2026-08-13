En el nosocomio, el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante unos 40 minutos, pero lamentablemente no se logró revertir el cuadro y se confirmó su deceso. El informe preliminar atribuyó la muerte a asfixia por sumersión.

Quién era Gonzalo Balado, el surfista argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua

Para la comunidad local de Rapa Nui, Gonzalo Balado no era un visitante más; era "El Che" o simplemente "Gonchi", un marplatense que tiempo atrás decidió echar raíces en el corazón del Pacífico. En la isla logró consolidar su proyecto de vida junto a su compañera, Yamileth Pasmiño, con quien compartía tanto el cotidiano como la gestión de un pequeño establecimiento gastronómico.

Más allá de su labor entre fogones, su hábitat natural era el océano. Balado gozaba de un amplio reconocimiento en el ambiente del surf por su destreza y aplomo ante las marejadas de gran escala. Cada espacio libre en su rutina se convertía en la excusa perfecta para adentrarse en el mar y desafiar las imponentes olas del litoral insular, la misma pasión a la que estuvo dedicado hasta sus últimos minutos.