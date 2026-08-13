Quién era Gonzalo Balado, el surfista argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua
Amante del oleaje gigante, gastrónomo y figura apreciada en la comunidad insular, Gonzalo Balado deja un profundo dolor entre los habitantes de la isla chilena.
La comunidad surfista de Mar del Plata y los habitantes de la Isla de Pascua (Rapa Nui) se encuentran conmocionados tras la trágica muerte del deportista argentino Gonzalo Balado, de 40 años, quien murió ahogado mientras realizaba una práctica de surf en aguas chilenas.
El dramático episodio ocurrió en la tarde del pasado martes, cerca de las 16:30. Balado se encontraba en el agua junto a dos amigos en un sector de rompientes de alta peligrosidad por la fuerte presencia de piedras, un punto frecuentado por expertos de la disciplina de grandes olas.
Según la reconstrucción elaborada por la Gobernación Marítima de Hanga Roa, el marplatense sufrió una descompensación mientras intentaba realizar una maniobra, justo en el momento en que el grupo se disponía a dar por finalizada la sesión.
Intentos de reanimación y peritajes
Al percatarse del accidente, sus compañeros reaccionaron de inmediato, lograron sacarlo a flote y lo trasladaron rápidamente al Hospital Hanga Roa.
Aunque desde el centro de salud se activó la alerta marítima a través de la Armada de Chile —que despachó una patrulla y una moto de agua—, al llegar la asistencia policial Balado ya había sido retirado del lugar por sus allegados.
En el nosocomio, el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante unos 40 minutos, pero lamentablemente no se logró revertir el cuadro y se confirmó su deceso. El informe preliminar atribuyó la muerte a asfixia por sumersión.
Quién era Gonzalo Balado, el surfista argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua
Para la comunidad local de Rapa Nui, Gonzalo Balado no era un visitante más; era "El Che" o simplemente "Gonchi", un marplatense que tiempo atrás decidió echar raíces en el corazón del Pacífico. En la isla logró consolidar su proyecto de vida junto a su compañera, Yamileth Pasmiño, con quien compartía tanto el cotidiano como la gestión de un pequeño establecimiento gastronómico.
Más allá de su labor entre fogones, su hábitat natural era el océano. Balado gozaba de un amplio reconocimiento en el ambiente del surf por su destreza y aplomo ante las marejadas de gran escala. Cada espacio libre en su rutina se convertía en la excusa perfecta para adentrarse en el mar y desafiar las imponentes olas del litoral insular, la misma pasión a la que estuvo dedicado hasta sus últimos minutos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario