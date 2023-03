Cómo limpiar la pantalla de tu TV sin dejar huellas

Para tener la pantalla libre de polvo, huellas o manchas de dedos, lo mejor es usar agua destilada y un paño de microfibras. La suavidad de esta clase de trapos no dañará el televisor. Otro de sus beneficios es que este tipo de paños no sueltan pelusas. Eso sí, es aconsejable reservarlo siempre para la misma función para que no coja restos o residuos que puedan rallar la delicada pantalla de la TV.