Temporal en Catamarca: murió una mujer arrastrada por la correntada cuando intentaba proteger su auto
Sara Norma Castillo, de unos 60 años, falleció por asfixia por sumersión y politraumatismos tras ser llevada por el agua en San Fernando del Valle.
Un violento temporal azotó en las últimas horas a Catamarca y Córdoba y dejó consecuencias graves. En la capital catamarqueña, Sara Norma Castillo, una mujer de alrededor de 60 años, perdió la vida después de que una correntada la arrastrara. En tanto, en territorio cordobés, los bomberos rescataron a un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía.
Según las primeras reconstrucciones, Castillo abandonó su vivienda con el objetivo de resguardar su automóvil ante la posible caída de granizo. La fuerza del agua la sorprendió y la desplazó aproximadamente una cuadra. Vecinos que advirtieron la situación alertaron a la Policía, cuyos efectivos la retiraron del agua e intentaron reanimarla con maniobras de RCP. Los procedimientos no dieron resultado y el personal del SAME constató su deceso.
La hija de la víctima también quedó alcanzada por la corriente en el mismo sector, aunque logró ser rescatada con vida y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación y fuera de peligro, según informó La Unión Digital.
El cuerpo de Castillo fue hallado en la avenida Güemes Oeste, a la altura de la calle Vicente Ponessa, en San Fernando del Valle de Catamarca, según supo la Agencia Noticias Argentinas. La autopsia realizada en la morgue judicial determinó que murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N° 6, bajo las directivas del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.
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