Temporal en Catamarca: murió una mujer arrastrada por la correntada cuando intentaba proteger su auto

Según las primeras reconstrucciones, Castillo abandonó su vivienda con el objetivo de resguardar su automóvil ante la posible caída de granizo. La fuerza del agua la sorprendió y la desplazó aproximadamente una cuadra. Vecinos que advirtieron la situación alertaron a la Policía, cuyos efectivos la retiraron del agua e intentaron reanimarla con maniobras de RCP. Los procedimientos no dieron resultado y el personal del SAME constató su deceso.