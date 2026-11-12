Catamarca: una jubilada fue asesinada a puñaladas y detuvieron a su nieta como principal sospechosa

Qué reveló la autopsia

La autopsia revelólas causas de la muerte

La autopsia confirmó que Carrizo murió a causa de un shock hipovolémico causado por herida de arma blanca. Según determinaron los peritos, la puñalada mortal afectó directamente al pulmón.

Además, se pudo establecer que durante el ataque sufrió varios cortes y que presentaba laceraciones, signo de que la víctima intentó defenderse del brutal ataque.

Detuvieron a la nieta de la jubilada asesinada en Catamarca

Por el crimen quedó detenida una de las nietas de la víctima, identificada como D.V., de 39 años.

Una vecina que ingresó a la vivienda después del ataque aseguró que la nieta y el marido de Carrizo se culpaban mutuamente por el asesinato. “Se echaban la culpa tanto el hombre como la nieta. Entre los dos se decían ‘vos la mataste’”, aseguró

Según relató, la víctima estaba tirada en el pasillo, en un charco de sangre, con signos de falta de oxígeno. Ante esto, ella intento contener la hemorragia mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Describió que, en ese lapso, el abuelo y la nieta permanecieron sentados.

Además, la vecina contó que observó una cuchilla de gran tamaño cerca del cuerpo y que posteriormente se encontró otra en la vereda.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, hasta que el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino.

Como parte de las primeras medidas, se ordenó una inspección en la escena del crimen y en el resto de la casa, se secuestraron elementos cortantes y prendas de vestir, se tomaron muestras para peritajes y se recibieron declaraciones testimoniales.

Por estas horas, la Justicia busca reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades penales.