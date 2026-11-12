Catamarca: una jubilada fue asesinada a puñaladas y detuvieron a su nieta como principal sospechosa
La víctima, de 79 años, fue hallada sin vida en medio de un charco de sangre dentro de su casa. Su marido, de 81 años, también resultó herido.
Una mujer de 79 años fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Su marido, de 81, también resultó herido. El caso dio un giro inesperado cuando detuvieron a la nieta de la víctima como principal sospechosa del ataque.
El horrífico hecho ocurrió el martes por la noche, pasadas las 21, dentro de una casa situada sobre la calle La Pirhua, entre la avenida Argentina Indígena y Teruhan, en el barrio 920 Viviendas de la capital de Catamarca.
Cómo fue el estremecedor asesinato
Según informaron medios locales, todo se descubrió cuando un grupo de jóvenes que ocasionalmente pasaba frente a la propiedad observó a una mujer forcejeando con el hombre mayor. Ante esa situación, dieron aviso de inmediato a la Policía.
La víctima, identificada como Aurora del Valle Carrizo, falleció cuando era trasladad al Hospital San Juan Bautista a causa de las heridas sufridas.
Su marido, Nicolás Mercado, fue llevado al mismo hospital, donde permanece internado con una herida en la cabeza. El hombre fue arrestado provisoriamente, pero con el avance de las pesquisas se dispuso que quedara en libertad.
Qué reveló la autopsia
La autopsia confirmó que Carrizo murió a causa de un shock hipovolémico causado por herida de arma blanca. Según determinaron los peritos, la puñalada mortal afectó directamente al pulmón.
Además, se pudo establecer que durante el ataque sufrió varios cortes y que presentaba laceraciones, signo de que la víctima intentó defenderse del brutal ataque.
Detuvieron a la nieta de la jubilada asesinada en Catamarca
Por el crimen quedó detenida una de las nietas de la víctima, identificada como D.V., de 39 años.
Una vecina que ingresó a la vivienda después del ataque aseguró que la nieta y el marido de Carrizo se culpaban mutuamente por el asesinato. “Se echaban la culpa tanto el hombre como la nieta. Entre los dos se decían ‘vos la mataste’”, aseguró
Según relató, la víctima estaba tirada en el pasillo, en un charco de sangre, con signos de falta de oxígeno. Ante esto, ella intento contener la hemorragia mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Describió que, en ese lapso, el abuelo y la nieta permanecieron sentados.
Además, la vecina contó que observó una cuchilla de gran tamaño cerca del cuerpo y que posteriormente se encontró otra en la vereda.
La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, hasta que el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino.
Como parte de las primeras medidas, se ordenó una inspección en la escena del crimen y en el resto de la casa, se secuestraron elementos cortantes y prendas de vestir, se tomaron muestras para peritajes y se recibieron declaraciones testimoniales.
Por estas horas, la Justicia busca reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades penales.
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