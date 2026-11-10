Catamarca: un nene de 7 años murió tras golpearse la cabeza al caer de un juego en una plaza
El pequeño, identificado como Ian Argañaraz, sufrió un traumatismo de cráneo severo en la localidad de Saujil. La Justicia investiga las circunstancias del accidente.
Un niño de 7 años murió en la provincia de Catamarca luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de un juego en una plaza de la localidad de Saujil. El hecho ocurrió este lunes y provocó una profunda conmoción en la comunidad.
Ian Argañaraz permaneció internado en el Hospital de Niños Eva Perón y, pese al esfuerzo de los médicos, no logró sobrevivir tras haber sufrido un traumatismo de cráneo.
Todo ocurrió ayer por la tarde. Según las primeras informaciones, el nene cayó de una estructura de juegos y golpeó fuertemente su cabeza contra el piso.
Por la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia desde el interior provincial hasta el centro pediátrico de la capital. Pasadas las 2 de la mañana, los médicos confirmaron la muerte.
La autopsia determinó que Ian falleció por un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible.
La Justicia investiga cómo ocurrió la caída
La Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias del accidente. Entre ellas, ordenó realizar peritajes en la plaza con el objetivo de establecer cómo se produjo la caída y verificar si alguno de los juegos presentaba desperfectos o problemas de mantenimiento.
Además, se tomaron declaraciones a las personas que presenciaron el episodio, cuyos testimonios permitirán aportar elementos a la investigación.
Dolor en la comunidad y reclamos por controles en plazas
Tras conocerse la muerte del pequeño, vecinos e instituciones de la comunidad expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en medio del dolor. La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 391 “San Miguel”, donde asistía el nene, difundió un mensaje de condolencias para acompañar a sus familiares.
“Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor”, expresaron.
Su maestra también le dedicó un mensaje: “Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso. Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante”.
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