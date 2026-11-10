Catamarca: un nene de 7 años murió tras golpearse la cabeza al caer de un juego en una plaza

La Justicia investiga cómo ocurrió la caída

La Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias del accidente. Entre ellas, ordenó realizar peritajes en la plaza con el objetivo de establecer cómo se produjo la caída y verificar si alguno de los juegos presentaba desperfectos o problemas de mantenimiento.

Además, se tomaron declaraciones a las personas que presenciaron el episodio, cuyos testimonios permitirán aportar elementos a la investigación.

Dolor en la comunidad y reclamos por controles en plazas

Tras conocerse la muerte del pequeño, vecinos e instituciones de la comunidad expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en medio del dolor. La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 391 “San Miguel”, donde asistía el nene, difundió un mensaje de condolencias para acompañar a sus familiares.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor”, expresaron.

Su maestra también le dedicó un mensaje: “Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso. Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante”.