Temporal en el AMBA: fotos y videos de la terrible tormenta que se desató en Buenos Aires

Las redes sociales ya comenzaron a hacerse eco del diluvio que azota a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Mirá.

Tal como estaba pronosticado, un verdadero temporal se desató en la noche de este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con fuertes viento y caída de granizo en algunas zonas del conurbano bonaerense.

Como suele sucede cuando ocurren estos fenómenos climáticos, la gente comenzó a mostrar cómo vive cada uno en sus localidades el diluvio que no da tregua en la noche de sábado, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en zonas aledañas.

Uno de los primeros medios en difundir videos fue SM Noticias, que lanzó un clip donde se puede ver perfectamente el nivel de intensidad de las precipitaciones.

tormenta amba
tormenta luis gillón
tomenta en caba
