Temporal trágico en Paraná: misa y altar en el lugar donde el arroyo arrastró a Kiara
Homenajearon a la niña y a su madre. Colocaron una virgen, velas y flores sobre los cimientos de la casa arrasada por el temporal en Paraná.
La comunidad de Paraná se reunió este sábado por la tarde para celebrar una emotiva misa en memoria de Kiara, la niña de 10 años, y su madre Patricia, quienes perdieron la vida al ser arrastradas por la crecida del Arroyo Colorado tras el temporal que azotó a Paraná, Entre Ríos.
El sentido homenaje, que comenzó a las 18 horas de ayer, fue impulsado por familiares y vecinos en el denominado "punto cero" de la tragedia. Se trata de las inmediaciones de la calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, el lugar exacto donde la vivienda familiar colapsó ante la fuerza del agua durante el feroz temporal del último jueves.
IMPORTANTE: Tras el trágico temporal que mató a Kiara y a su mamá en Paraná, familiares piden ayuda para reconstruirse
Un altar en medio del dolor tras el trágico temporal
Sobre los cimientos que quedaron de la casa derrumbada, la comunidad levantó un altar y colocó una imagen de la Virgen María, transformándola en un símbolo de fe y esperanza para los presentes.
Con profunda conmoción, los vecinos acercaron ofrendas florales y encendieron velas alrededor de la figura religiosa.
"Estamos realmente destrozados", expresó una tía de la menor durante la ceremonia, quien previamente había pedido a los asistentes que se acercaran con una velita como gesto de acompañamiento en este duro momento.
Este espacio de recogimiento y oración buscó abrazar espiritualmente a la familia Barrios y recordar a Kiara en el mismo barrio que la vio crecer. La ceremonia sirvió también para reafirmar la solidaridad de los vecinos, quienes durante días acompañaron incansablemente los operativos de búsqueda encabezados por la Policía de Entre Ríos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario