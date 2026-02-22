Temporal trágico en Paraná: misa y altar en el lugar donde el arroyo arrastró a Kiara

"Estamos realmente destrozados", expresó una tía de la menor durante la ceremonia, quien previamente había pedido a los asistentes que se acercaran con una velita como gesto de acompañamiento en este duro momento.

Este espacio de recogimiento y oración buscó abrazar espiritualmente a la familia Barrios y recordar a Kiara en el mismo barrio que la vio crecer. La ceremonia sirvió también para reafirmar la solidaridad de los vecinos, quienes durante días acompañaron incansablemente los operativos de búsqueda encabezados por la Policía de Entre Ríos.