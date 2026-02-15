Trágico temporal en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

La comunidad de San Lorenzo, en las afueras de Asunción, vive horas de angustia. Tobías, quien había regresado de Buenos Aires hace tres años por problemas de salud, salió a una despensa cercana para comprar café y nunca regresó. Testigos aseguran haber visto cómo la fuerza del agua lo arrastraba hacia una obra de desagüe inconclusa, caracterizada por peligrosos socavones.