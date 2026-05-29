"Tengo hambre": un jubilado murió por desnutrición severa y detuvieron a su hijo

El jubilado fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara de Mendoza, en un delicado estado de salud. Una vez allí, los médicos constataron que tenía múltiples hematomas en el rostro y en el cuerpo. También padecía un cuadro de neumonía y un edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Francisco falleció apenas 24 horas después.

El detenido está acusado de dejar de morir de hambre a su padre

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Carlos Alessandra, de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos No Especializados.

Las pruebas determinaron que Francisco vivía con su hijo, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, quien tenía la responsabilidad legal de su cuidado, pero no se encontraba presente en la vivienda cuando las autoridades llegaron para rescatar al jubilado. Ante esta situación, la Justicia mendocina emitió una orden de captura.

Sergio Morán fue capturado el 24 de mayo tras ser detectado por el Sistema de Reconocimiento Facial del Ministerio de Seguridad y Justicia. Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) lo identificaron en Godoy Cruz.

El hombre quedó a disposición del fiscal Alessandra, quien lo imputó por abandono de persona agravado por el grave daño en la salud de la víctima y por tratarse de su progenitor.

Actualmente, Morán se encuentra detenido en una cárcel provincial mientras la causa judicial sigue su curso. Luego se supo que ya había sido juzgado por violencia de género en 2024, pero la causa terminó con una probation por dos años.