Tensión en Boedo: un hombre tomó de rehenes a su pareja y a una niña antes de entregarse

Finalmente, los brigadistas lograron rescatarlas ilesas, mientras que el agresor fue reducido y detenido en el lugar. Tras su arresto, fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Vecinos de la zona describieron momentos de gran nerviosismo durante el procedimiento, que obligó a cortar la circulación en varias cuadras a la redonda. “Se escuchaban gritos desde el departamento y no sabíamos qué podía pasar”, relató una mujer que vive en el mismo edificio. La presencia de móviles policiales y bomberos fue clave para evitar un desenlace trágico.

Aunque todavía no se revelaron los motivos que llevaron al hombre a realizar este violento accionar, la Fiscalía porteña ya inició una investigación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. El caso se suma a una serie de episodios recientes que pusieron en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y asistencia en situaciones de violencia doméstica.