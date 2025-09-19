Tensión en Boedo: un hombre tomó de rehenes a su pareja y a una niña antes de entregarse
El atacante mantuvo cautivas a las víctimas en un departamento del barrio porteño y se atrincheró frente a la policía.
Un episodio de extrema violencia conmocionó al barrio de Boedo este viernes por la tarde. Un hombre tomó de rehenes a su pareja y a una niña en un departamento ubicado en la intersección de Maza y Chiclana, lo que derivó en un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y bomberos para controlar la situación.
Según testigos, el agresor obligó a la mujer a entrar en la vivienda “tomándola de los pelos”, antes de atrincherarse en el octavo piso del edificio. Una vez recibida la alerta, un patrullero de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar y comenzó un operativo para intentar contener la situación.
Sin embargo, el hombre se resistió y amenazó con mantener cautivas a las víctimas si las autoridades no se retiraban. Ante este escenario de tensión, se convocó al Grupo Especial de la fuerza porteña y a Bomberos, quienes iniciaron una negociación con el agresor.
Las fuentes policiales confirmaron que el sujeto se mostró hostil en todo momento y se opuso a entregarse de manera pacífica. Durante varios minutos, el operativo combinó la estrategia de diálogo con un despliegue táctico para ingresar en el departamento y proteger a las víctimas.
Finalmente, los brigadistas lograron rescatarlas ilesas, mientras que el agresor fue reducido y detenido en el lugar. Tras su arresto, fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.
Vecinos de la zona describieron momentos de gran nerviosismo durante el procedimiento, que obligó a cortar la circulación en varias cuadras a la redonda. “Se escuchaban gritos desde el departamento y no sabíamos qué podía pasar”, relató una mujer que vive en el mismo edificio. La presencia de móviles policiales y bomberos fue clave para evitar un desenlace trágico.
Aunque todavía no se revelaron los motivos que llevaron al hombre a realizar este violento accionar, la Fiscalía porteña ya inició una investigación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. El caso se suma a una serie de episodios recientes que pusieron en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y asistencia en situaciones de violencia doméstica.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario