Tensión en Colegiales por incendio de vagones abandonados: el impactante video
Vagones de tren abandonados ardieron este domingo en cercanía con la zona urbana del barrio porteño, generando suma tensión entre los vecinos.
Una dotación de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía de la Ciudad debieron desplegarse de urgencia en el barrio porteño de Colegiales este domingo, debido al incendio de varias formaciones de tren que se encontraban en estado de abandono dentro del predio ferroviario.
El siniestro se localizó específicamente en la zona de Moldes y Céspedes, un punto sensible por su cercanía a la zona urbana de la Comuna 13.
Según se informó, el fuego afectó a vagones fuera de servicio, considerados chatarra ferroviaria de jurisdicción nacional. La magnitud de las llamas obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar la propagación y evitar mayores riesgos.
Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones necesarias para determinar las causas que originaron el foco ígneo en el material ferroviario abandonado.
