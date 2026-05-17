Así quedó el hotel incendiado en Bariloche: las hipótesis sobre cómo se inició el fuego

Las causas del incendio que destruyó el Hotel Huemul

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sostuvo que el origen del fuego habría sido una quema de malezas en las inmediaciones: "Enseguida agarró el techo y, como es un hotel viejo con mucha madera, se prende rápidamente", explicó.

Además, advirtió que la quema no habría contado con autorización y apuntó a una posible imprudencia. También confirmó que dos personas resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro: "Menos mal que no había nadie alojado, porque el hotel estaba en reparación", agregó.

El incendio dejó pérdidas materiales totales en un edificio con décadas de historia. Mientras avanzan las pericias, en la ciudad persiste la conmoción por la desaparición de uno de sus hoteles más emblemáticos.