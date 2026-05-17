Así quedó el hotel incendiado en Bariloche: las hipótesis sobre cómo se inició el fuego
El Hotel Huemul, con 40 años de trayectoria, era uno de los más tradicionales de la ciudad. Investigan si una quema de malezas fue el origen del desastre y las posibles responsabilidades.
Un voraz incendio destruyó el histórico Hotel Huemul de San Carlos de Bariloche. El fuego comenzó el sábado pasadas las 15 y se propagó con rapidez por la estructura, generando densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de la ciudad.
El hotel era reconocido por su larga tradición en recibir contingentes estudiantiles durante los viajes de egresados. La magnitud del fuego generó conmoción entre vecinos y turistas, no sólo por la intensidad sino también por el valor simbólico del establecimiento en la historia local.
La periodista de C5N Luciana Avilés informó que el siniestro provocó una "destrucción total" y que "lo poco que ha quedado en pie no es posible recuperarlo". También señaló que el hotel atravesaba un proceso de remodelación y que existía la intención de reinaugurarlo próximamente, lo que profundizó el impacto de lo ocurrido.
Los bomberos habían advertido previamente sobre la posible realización de un simulacro, lo que llevó a algunos vecinos a creer que no se trataba de una emergencia real. Pero la magnitud de las columnas de humo disipó las dudas en poco tiempo.
Las causas del incendio que destruyó el Hotel Huemul
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sostuvo que el origen del fuego habría sido una quema de malezas en las inmediaciones: "Enseguida agarró el techo y, como es un hotel viejo con mucha madera, se prende rápidamente", explicó.
Además, advirtió que la quema no habría contado con autorización y apuntó a una posible imprudencia. También confirmó que dos personas resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro: "Menos mal que no había nadie alojado, porque el hotel estaba en reparación", agregó.
El incendio dejó pérdidas materiales totales en un edificio con décadas de historia. Mientras avanzan las pericias, en la ciudad persiste la conmoción por la desaparición de uno de sus hoteles más emblemáticos.
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