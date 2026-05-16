Feroz incendio en Bariloche: ardió el histórico Hotel Huemul
Un enorme incendio afectó al tradicional Hotel Huemul de Bariloche. El fuego inició por una quema de hojas y destruyó gran parte de la estructura de madera.
Un voraz incendio desatado este sábado por la tarde consumió gran parte de las instalaciones del histórico Hotel Huemul, ubicado en Bariloche. Las llamas comenzaron tras una quema de malezas irresponsable que se salió de control y afectó la antigua estructura de madera del emblemático establecimiento.
La palabra del intendente tras el incendio en el Hotel Huemul
El siniestro movilizó un amplio y urgente operativo que incluyó a 15 dotaciones de Bomberos Voluntarios, agentes de Protección Civil y personal del SPLIF. El fuego arrasó rápidamente con los techos y el mobiliario de los pisos superiores, dejando pérdidas materiales totales en varios sectores del recinto. Para facilitar el trabajo de los rescatistas, el tránsito sobre la avenida Bustillo debió ser cortado de manera preventiva.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y una bomba meteorológica de frío traerá hielo a las calles del AMBA
Walter Cortés, intendente de la ciudad, explicó la mecánica del desastre: "Fue provocado por una quema de malezas. Enseguida agarró el techo, y como es un hotel viejo que hace mucho tiempo está en esas maderas, se prende rápidamente". El jefe comunal criticó el accionar y remarcó que "en la impericia a veces pasan estas cosas".
Afortunadamente, el icónico establecimiento se encontraba vacío al momento del fuego debido a que estaba en plena etapa de refacciones para ser reinaugurado en el marco de su 40° aniversario. Las autoridades confirmaron que solo dos personas debieron ser asistidas por inhalación de humo, pero ambas se encuentran fuera de peligro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario