Feroz incendio en Bariloche: ardió el histórico Hotel Huemul

La palabra del intendente tras el incendio en el Hotel Huemul

El impactante incendio generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad rionegrina. El impactante incendio generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad rionegrina.

El siniestro movilizó un amplio y urgente operativo que incluyó a 15 dotaciones de Bomberos Voluntarios, agentes de Protección Civil y personal del SPLIF. El fuego arrasó rápidamente con los techos y el mobiliario de los pisos superiores, dejando pérdidas materiales totales en varios sectores del recinto. Para facilitar el trabajo de los rescatistas, el tránsito sobre la avenida Bustillo debió ser cortado de manera preventiva.