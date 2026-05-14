Tragedia en Córdoba: una nena de 3 años murió en un incendio

De acuerdo con la información oficial, la madre de las menores salió de la casa para pedir ayuda desesperadamente a los vecinos al ver cómo avanzaba el fuego. Ante la situación, un hombre que vive en la zona y además es bombero intervino de inmediato.

El vecino logró sacar a una de las nenas pero la densa presencia de humo le impidió encontrar a la otra. Minutos después llegaron efectivos policiales y bomberos que continuaron el operativo.

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La segunda niña fue hallada desvanecida dentro de la habitación y trasladada de urgencia al Hospital José Miguel Urrutia, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario local por inhalación de monóxido de carbono.

Las causas del incendio están bajo investigación. Una de las hipótesis apunta a un cortocircuito en los cables de la habitación donde dormían las pequeñas.

nena incendio salsipuedes Una nena de tres años murió tras el incendio de su vivienda en la ciudad de Salsipuedes. Foto: Policía de Córdoba.

El crudo relato de su tía

La tía de las gemelas que protagonizaron la tragedia aportó detalles sobre lo que ocurrió la noche del miércoles. Natalia relató en diálogo con Mitre Córdoba que su cuñada había sacado a ambas nenas de la vivienda antes de salir a buscar ayuda, pero las pequeñas, asustadas, volvieron a entrar solas mientras el fuego avanzaba. “Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter”.

Cuando la madre regresó y advirtió que las chiquitas habían ingresado nuevamente, el humo ya hacía imposible la búsqueda: "Ella se sacó la remera y se la puso en la boca porque no encontraba a la otra nena. Buscó y buscó, pero ya no podía respirar".

Además, mencionó que había garrafas en el lugar que agravaron la situación.