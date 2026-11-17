"Vamos a derribar el muro": el extraño video de Horacio Rodríguez Larreta en el que hace volar la avenida General Paz
Con estética cinematográfica y efectos de inteligencia artificial, el exjefe de Gobierno porteño publicó un spot rumbo a 2027 que desató críticas en redes.
El exjefe de Gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta sorprendió este martes por la noche al publicar en sus redes sociales un llamativo y cinematográfico spot audiovisual en el que aparece comandando una sala de control desde donde ordena hacer estallar distintos tramos de la avenida General Paz, bajo la consigna "Vamos a derribar el muro".
La pieza, difundida a través de su cuenta oficial de X y producida con estética de película de acción y efectos visuales realizados con inteligencia artificial, forma parte de la campaña de su espacio político Metrópolis, con el que busca regresar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027.
Cómo es el video que desató la polémica
En los primeros segundos del clip, de casi un minuto de duración, se observa a Rodríguez Larreta caminando por una sala de servidores iluminada con luces tenues hasta ingresar a un centro de monitoreo repleto de pantallas que transmiten imágenes en vivo de distintos accesos porteños.
De manera intercalada, supuestos agentes apostados en puntos estratégicos de la traza, como Puente Saavedra, se comunican por handy para confirmar que el operativo está listo. Acto seguido, el dirigente acciona una palanca, levanta la tapa protectora de un botón verde luminoso y lo presiona tras pronunciar la frase: "Vamos a derribar el muro".
Inmediatamente después, las imágenes muestran una secuencia de explosiones y columnas de humo en distintos sectores de la avenida General Paz, mientras el reflejo de las llamas se observa en las pupilas del exmandatario porteño. El video concluye con una voz en off que sentencia "Hace falta una segunda transformación" y la placa institucional de su agrupación política.
El trasfondo político y las reacciones en las redes
Con la metáfora de "derribar el muro", el líder de Metrópolis intenta posicionarse como una alternativa de integración metropolitana frente a lo que define como discursos de "extrema derecha" que quieren dividir la Ciudad de la Provincia.
Sin embargo, el recurso estético elegido para transmitir la idea provocó una inmediata ola de comentarios y cuestionamientos en X a pocos minutos de su publicación. Numerosos usuarios señalaron lo desconcertante de ver a un dirigente caracterizado históricamente por su perfil moderado y gestionador apretando un detonador para volar una autopista, mientras que otros ironizaron sobre el uso de inteligencia artificial y calificaron la pieza de "bizarrísima" o "distópica", convirtiendo el nombre del exjefe de Gobierno en tendencia durante la noche del martes.
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