El trasfondo político y las reacciones en las redes

Con la metáfora de "derribar el muro", el líder de Metrópolis intenta posicionarse como una alternativa de integración metropolitana frente a lo que define como discursos de "extrema derecha" que quieren dividir la Ciudad de la Provincia.

Sin embargo, el recurso estético elegido para transmitir la idea provocó una inmediata ola de comentarios y cuestionamientos en X a pocos minutos de su publicación. Numerosos usuarios señalaron lo desconcertante de ver a un dirigente caracterizado históricamente por su perfil moderado y gestionador apretando un detonador para volar una autopista, mientras que otros ironizaron sobre el uso de inteligencia artificial y calificaron la pieza de "bizarrísima" o "distópica", convirtiendo el nombre del exjefe de Gobierno en tendencia durante la noche del martes.