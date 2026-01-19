Tensión en Mar del Plata: guardavidas rescataron a un kitesurfista arrastrado por el viento
El deportista perdió el control en medio de fuertes ráfagas y quedó a metros de la escollera Sur, en una zona sin salida directa.
Una escena de alto riesgo se vivió en la playa del puerto de Mar del Plata, donde un joven que practicaba kitesurf estuvo a punto de protagonizar un grave accidente al ser arrastrado por el viento y la corriente hacia la escollera Sur. La rápida intervención de los guardavidas evitó una tragedia y fue clave para que el episodio no pasara a mayores.
La situación se dio durante una tarde marcada por condiciones climáticas adversas. El viento intenso, combinado con un mar agitado, complicó la práctica de deportes acuáticos. En ese contexto, el kitesurfista perdió el control de su tabla y comenzó a desplazarse sin poder maniobrar, quedando a merced de las ráfagas que lo empujaban cada vez más cerca de una zona peligrosa.
Testigos del hecho advirtieron que el deportista fue llevado hacia la escollera Sur, un sector donde no hay salida directa hacia la playa y donde el oleaje puede resultar especialmente peligroso. Al notar la gravedad de la situación, los guardavidas del lugar activaron el protocolo de rescate sin perder tiempo.
Con tablas de surf, los rescatistas se lanzaron al agua y avanzaron contra un mar revuelto para alcanzar al joven. La maniobra requirió coordinación y esfuerzo físico, ya que las condiciones no eran favorables. Aun así, lograron llegar hasta el kitesurfista, que se encontraba visiblemente alterado y con dificultades para mantenerse a flote.
El operativo no se limitó únicamente al personal de seguridad. Algunos surfistas que estaban en la zona también decidieron colaborar, sumándose al rescate con sus propias tablas y aportando apoyo en un momento crítico. Esta acción conjunta permitió acelerar la asistencia y trasladar al deportista a un sector seguro.
El profesional Hernán Carro destacó públicamente el accionar de los guardavidas y remarcó que este tipo de intervenciones se repiten con frecuencia en el inicio de la temporada 2026. “En lo que va de este comienzo de temporada 2026 ya los y las guardavidas tuvieron varias intervenciones. Hacen un buen equipo”, señaló, subrayando la importancia del trabajo preventivo.
Afortunadamente, el rescate se resolvió en pocos minutos y el joven no sufrió lesiones de gravedad. El episodio, que fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, generó múltiples reacciones: desde elogios al profesionalismo de los rescatistas hasta cuestionamientos sobre la responsabilidad de ingresar al mar en condiciones climáticas complejas.
