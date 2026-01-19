Tensión en Mar del Plata: guardavidas rescataron a un kitesurfista arrastrado por el viento

El profesional Hernán Carro destacó públicamente el accionar de los guardavidas y remarcó que este tipo de intervenciones se repiten con frecuencia en el inicio de la temporada 2026. “En lo que va de este comienzo de temporada 2026 ya los y las guardavidas tuvieron varias intervenciones. Hacen un buen equipo”, señaló, subrayando la importancia del trabajo preventivo.

Afortunadamente, el rescate se resolvió en pocos minutos y el joven no sufrió lesiones de gravedad. El episodio, que fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, generó múltiples reacciones: desde elogios al profesionalismo de los rescatistas hasta cuestionamientos sobre la responsabilidad de ingresar al mar en condiciones climáticas complejas.