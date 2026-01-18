Cómo sigue la salud de Bastian Jeréz, el niño atropellado en Pinamar

Por el momento, su estado continúa siendo delicado y los médicos mantienen un seguimiento permanente de su evolución.

Imputaron al papá de Bastian por el accidente en Pinamar

Maximiliano, el papá de Bastian, fue imputado este viernes por "lesiones culposas agravadas", en el marco de la investigación por el accidente entre un UTV en el que viajaba el menor junto al mayor de edad, y una camioneta 4x4, en la zona de La Frontera de Pinamar.

La Justicia decidió imputar a Maximiliano debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente

"Estoy pasando por el momento más feo de mi vida, mi hijo es lo más preciado que tengo", dijo el hombre este viernes, mientras el menor de edad era sometido a una cuarta operación.