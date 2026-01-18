Cómo sigue la salud de Bastian Jeréz, el niño atropellado en Pinamar
El Ministerio de Salud bonaerense informó que el niño de ocho años continúa internado en terapia intensiva en Mar del Plata.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastian Jerez, el niño de ocho años que fue atropellado en la ciudad de Pinamar mientras se desplazaba en una UTV.
Según el informe oficial difundido el sábado, el menor continúa "clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas". Además, precisaron que permanece en coma farmacológico inducido, con asistencia respiratoria mecánica.
En la actualización anterior, las autoridades sanitarias habían señalado que se aguardaba la evolución del paciente para comenzar, de manera gradual y progresiva, con el descenso de la sedación, en función de su respuesta clínica. Bastian, que presenta múltiples fracturas de cráneo como consecuencia del impacto, continúa internado en el área de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde es asistido por un equipo interdisciplinario.
El accidente ocurrió el lunes alrededor de las 20, en la zona conocida como La Frontera, cuando la UTV en la que se trasladaba el menor junto a su padre, una mujer y otros dos niños fue embestida por una camioneta Volkswagen Amarok. Tras el choque, Bastian fue atendido de inmediato en una posta sanitaria del Operativo de Prevención que se encontraba instalada a pocos metros del lugar del siniestro.
Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Posteriormente, y ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su derivación a Mar del Plata mediante un amplio operativo sanitario.
Por el momento, su estado continúa siendo delicado y los médicos mantienen un seguimiento permanente de su evolución.
Imputaron al papá de Bastian por el accidente en Pinamar
Maximiliano, el papá de Bastian, fue imputado este viernes por "lesiones culposas agravadas", en el marco de la investigación por el accidente entre un UTV en el que viajaba el menor junto al mayor de edad, y una camioneta 4x4, en la zona de La Frontera de Pinamar.
La Justicia decidió imputar a Maximiliano debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente
"Estoy pasando por el momento más feo de mi vida, mi hijo es lo más preciado que tengo", dijo el hombre este viernes, mientras el menor de edad era sometido a una cuarta operación.
