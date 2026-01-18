Rige el alerta amarilla en la Costa: un fuerte temporal causó destrozos en Mar del Plata
Ráfagas intensas, lluvia y caída de árboles alteraron la jornada turística tras una alerta del Servicio Meteorológico Nacional.
Un violento y repentino temporal de viento y lluvia se desató este sábado en Mar del Plata, generando caos en distintos puntos de la ciudad y afectando de lleno la actividad turística en pleno verano. El fenómeno se produjo en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región durante la tarde.
Las ráfagas intensas y el avance de un frente de nubes oscuras provocaron escenas de tensión en la costa, donde decenas de bañistas huyeron de la playa al ver cómo sombrillas y reposeras salían despedidas por el aire.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde un árbol de gran porte se desplomó sobre la calle y cayó directamente sobre un Peugeot 206 que estaba estacionado. Personal de Defensa Civil intervino para retirar el ejemplar y liberar la circulación, que permaneció interrumpida durante varias horas.
Los efectos del vendaval también se hicieron sentir en el barrio José Hernández, donde cámaras de seguridad registraron la fuerza del viento. Una vecina afectada relató al medio local 0223: "Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía un viento fuerte", y agregó con preocupación: "Hubo personas que perdieron sus techos".
Además, medios de la ciudad informaron sobre la caída de postes de alumbrado público en el barrio Belisario Roldán, particularmente en la zona de Roca al 7500. Las estructuras y cables terminaron sobre viviendas cercanas, lo que derivó en cortes de energía eléctrica en varias manzanas.
Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad continuarían durante el resto del fin de semana en la Costa Atlántica. Las autoridades recomiendan extremar cuidados al circular, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar zonas arboladas hasta que el clima mejore.
Así fue el temporal en La Costa
