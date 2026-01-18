Chiqui Tapia cerró la pretemporada de los árbitros en Mar del Plata y encabezó un emotivo homenaje
El presidente de la AFA participó del almuerzo de cierre de la pretemporada de los árbitros en el Balneario 12 de Mar del Plata, en una jornada en paz y sin recriminaciones.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, participó del cierre de la pretemporada de los árbitros del fútbol argentino, que culminó con un almuerzo en el Balneario 12 de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, donde también encabezó un sentido homenaje.
Hace diez años que los árbitros cierran su pretemporada en el Balneario 12 y en la última década no tuvieron nunca un solo problema con la gente, todos hinchas de fútbol que concurren al tradicional parador de Mogotes, donde pasan sus vacaciones jugadores y exjugadores, mas técnicos.
Homenaje en Mar del Plata
Luego del encuentro, Tapia encabezó un sentido homenaje al fundador del Balneario 12 de Punta Mogotes, Buby Digiovanni, a quién le dio una plaqueta en reconocimiento a 50 años de trayectoria.
Tanto Chiqui Tapia como Buby Digiovanni nacieron laboralmente en el rubro de la recolección de basura. Durante el homenaje los aplausos se hicieron sentir en un balneario, que se había quedado sin carpas y estaba lleno de gente.
