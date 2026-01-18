MinutoUno

Chiqui Tapia cerró la pretemporada de los árbitros en Mar del Plata y encabezó un emotivo homenaje

Deportes

El presidente de la AFA participó del almuerzo de cierre de la pretemporada de los árbitros en el Balneario 12 de Mar del Plata, en una jornada en paz y sin recriminaciones.

Chiqui Tapia cerró la pretemporada de los árbitros en Mar del Plata y encabezó un emotivo homenaje

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, participó del cierre de la pretemporada de los árbitros del fútbol argentino, que culminó con un almuerzo en el Balneario 12 de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, donde también encabezó un sentido homenaje.

image

Hace diez años que los árbitros cierran su pretemporada en el Balneario 12 y en la última década no tuvieron nunca un solo problema con la gente, todos hinchas de fútbol que concurren al tradicional parador de Mogotes, donde pasan sus vacaciones jugadores y exjugadores, mas técnicos.

image

Homenaje en Mar del Plata

Luego del encuentro, Tapia encabezó un sentido homenaje al fundador del Balneario 12 de Punta Mogotes, Buby Digiovanni, a quién le dio una plaqueta en reconocimiento a 50 años de trayectoria.

image


Tanto Chiqui Tapia como Buby Digiovanni nacieron laboralmente en el rubro de la recolección de basura. Durante el homenaje los aplausos se hicieron sentir en un balneario, que se había quedado sin carpas y estaba lleno de gente.

NOTICIA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas