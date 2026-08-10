Mar del Plata: dos ladrones entraron a una granja y se robaron milanesas de pollo, salamines y la recaudación

La Policía bonaerense busca a ambos sospechosos -que tenían la cara tapada, como se puede ver en el video viral-, pero hasta el momento no hubo novedades en la investigación.

Piden más seguridad en Mar del Plata

Hace menos de una semana residentes de Mar del Plata marcharon a la Municipalidad de General Pueyrredón para denunciar la inseguridad en la que viven, y la manifestación llegó a tener momentos de tensión entre participantes y las efectivos policiales.

Con la indignación a flor de piel tras vivir una seguidilla de delitos, y conmovidos por el femicidio de Mailén Antonich, cientos de residentes salieron el miércoles pasado a manifestarse para exigir respuestas urgentes ante la inseguridad.

"Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes", en declaraciones al diario local La Capital, de Mar del Plata.

Otra persona, en tanto, agregó: "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo".