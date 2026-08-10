Mar del Plata: dos ladrones entraron a una granja y se robaron milanesas de pollo, salamines y la recaudación
La secuencia quedó registrada en la cámara de securidad del local ubicado en Constitución. Los delincuentes se llevaron dinero, pero también un tentempié.
Dos delincuentes entraron a robar el domingo pasado en una granja de Mar del Plata y se llevaron no sólo la recaudación sino también una pila de milanesas de pollo y una tira de salamines que estaban listos para comer. El episodio quedó grabado y el video se volvió viral este lunes.
La inseguridad no da tregua en Mar del Plata, ahora con el atraco a una granja y pollería del barrio Constitución, donde dos ladrones armados redujeron a la empleada diciéndole "quedate quietita ahí", para luego llevarse todo lo que pudieron, entre mercadería y dinero.
El episodio de inseguridad se desarrolló pasadas las 19.30 del domingo, un horario en que el tránsito de personas es bajo en la esquina de la avenida Tejedor y Aguirre, donde queda el local según informó el sitio 0223.com, de Mar del Plata.
Además de amenazar a la empleada, los ladrones saltaron al otro lado del mostrador para revisar qué podían llevarse, y en el clip de apenas unos segundos de duración se puede apreciar que uno de ellos confundió una balanza con la caja registradora, o bien que les servía cualquier tipo de botín.
La segunda teoría se basa en que los ladrones no sólo se llevaron dinero sino también comida.
La Policía bonaerense busca a ambos sospechosos -que tenían la cara tapada, como se puede ver en el video viral-, pero hasta el momento no hubo novedades en la investigación.
Piden más seguridad en Mar del Plata
Hace menos de una semana residentes de Mar del Plata marcharon a la Municipalidad de General Pueyrredón para denunciar la inseguridad en la que viven, y la manifestación llegó a tener momentos de tensión entre participantes y las efectivos policiales.
Con la indignación a flor de piel tras vivir una seguidilla de delitos, y conmovidos por el femicidio de Mailén Antonich, cientos de residentes salieron el miércoles pasado a manifestarse para exigir respuestas urgentes ante la inseguridad.
"Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes", en declaraciones al diario local La Capital, de Mar del Plata.
Otra persona, en tanto, agregó: "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo".
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