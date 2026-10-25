Un pueblo con más de 2.000 habitantes, aguas turquesas y montañas que recibe miles de turistas al año

Qué se puede hacer en Potrerillos

Uno de los principales motivos para visitar Potrerillos es la variedad de actividades que pueden realizarse en contacto con la naturaleza. Su entorno combina sectores costeros, caminos de montaña y espacios ideales para quienes buscan experiencias al aire libre.

Durante el verano, el dique Potrerillos se convierte en uno de los puntos más visitados de la región. Sus costas permiten disfrutar del paisaje, tomar sol y pasar una jornada de descanso frente al agua, siempre respetando las indicaciones de seguridad y los sectores habilitados.

Entre las principales actividades turísticas se encuentran:

Kayak: una de las alternativas para recorrer el embalse y contemplar las montañas desde el agua.

Windsurf y navegación a vela: las características del lago permiten desarrollar deportes náuticos en los sectores autorizados y cuando las condiciones climáticas son adecuadas.

Rafting: el río Mendoza ofrece experiencias de aventura en tramos habilitados, con recorridos que pueden variar según el nivel de dificultad.

Trekking y senderismo: los alrededores cuentan con caminos y senderos para explorar el paisaje cordillerano.

Cabalgatas: una propuesta para conocer diferentes sectores de montaña y disfrutar del entorno natural.

Paseos en bicicleta: permiten recorrer caminos rurales y zonas cercanas al embalse.

Tirolesa y canopy: algunas propuestas de turismo aventura ofrecen la posibilidad de observar el paisaje desde las alturas.

Además de las actividades deportivas, Potrerillos cuenta con campings, cabañas, alojamientos de montaña y establecimientos gastronómicos, lo que permite organizar tanto visitas de un día como estadías más prolongadas.

Otro de sus atractivos son los pequeños parajes que forman parte de la región, entre ellos Las Vegas, El Salto, Las Carditas, Piedras Blancas y Villa Potrerillos.

Las Vegas se caracteriza por su entorno tranquilo y sus paisajes de montaña, mientras que El Salto ofrece senderos, cascadas y espacios naturales que pueden recorrerse durante una visita.

La combinación de propuestas convierte a Potrerillos en un destino para familias, parejas y grupos de amigos, ya que permite alternar actividades de aventura con momentos de descanso.

Es importante recordar que el embalse es una infraestructura destinada también a la regulación del agua, por lo que no todos sus sectores están habilitados para bañarse o practicar deportes náuticos. Antes de realizar cualquier actividad, conviene consultar las condiciones y restricciones vigentes.

Dónde queda y cómo llegar a Potrerillos

Potrerillos se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, a aproximadamente 69 kilómetros de la ciudad de Mendoza, dentro del denominado Corredor Andino.

Su ubicación, en las cercanías de la cordillera de los Andes, permite acceder a paisajes de montaña sin necesidad de realizar viajes demasiado extensos desde la capital provincial.

Para llegar desde la ciudad de Mendoza en auto, existen dos alternativas principales.

La primera consiste en tomar la Ruta Nacional 7, una de las vías más importantes de la región, que conecta Mendoza con el corredor internacional hacia Chile y permite acceder a la zona del embalse.

Otra opción es circular por la Ruta Provincial 82, un recorrido que atraviesa distintos paisajes y sectores cercanos al río Mendoza antes de llegar a Potrerillos.

El trayecto suele demandar alrededor de una hora o poco más, dependiendo del tránsito, las condiciones climáticas y el camino elegido.

Para quienes viajan desde otras provincias, una alternativa es llegar primero a la ciudad de Mendoza y desde allí continuar hacia Potrerillos en vehículo particular o mediante servicios de transporte disponibles.

Durante los meses de verano, se recomienda consultar el estado de las rutas y reservar alojamiento con anticipación, especialmente durante los fines de semana largos y las vacaciones.

Con sus aguas turquesas, montañas imponentes y múltiples actividades recreativas, Potrerillos se presenta como uno de los destinos más interesantes de Mendoza para disfrutar del verano 2027 y descubrir los paisajes naturales de la cordillera argentina.