Terremoto en Colombia: encontraron con vida al argentino que estaba desaparecido
Carlos Luis Cáceres fue localizado en Pereira gracias a una vecina que lo reconoció tras ver la búsqueda difundida por su familia.
Carlos Luis Cáceres, un argentino de 69 años oriundo de San Juan, fue encontrado con vida en Colombia luego de permanecer desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. El hombre reside desde hace cinco años en el municipio de Dosquebradas, en Pereira, una de las zonas más afectadas por el sismo. Su hija, Carla, confirmó que fue hallado y se encuentra en buenas condiciones.
Al momento del terremoto, Cáceres se encontraba en un departamento del segundo piso de un edificio y, desde entonces, su familia había perdido todo contacto con él.
Terremoto en Colombia: cómo encontraron a Carlos Luis Cáceres
"Logramos comunicarnos con él, está bien. Una vecina vio la información y se difundió la imagen. Ella lo conoció, lo fue a buscar y sabemos que está en buenas condiciones", explicó Carla en diálogo con Telesol.
También contó que su padre y su pareja lograron salir de los escombros y que ambos están fuera de peligro. "Todavía está en shock, pero me dice que solo sufrió algunos golpes y que sabía lo que tenía que hacer. Es un sanjuanino que ya tenía experiencia", relató.
"Estamos todos aliviados, toda la familia, los hermanos, sobrinos. Así que queríamos dar la noticia para que todos sepan que está bien", agregó.
La historia de Carlos Luis Cáceres
El sanjuanino había vivido en España antes de regresar a Latinoamérica y establecerse en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto regresar próximamente a la Argentina, más precisamente a San Juan, para reencontrarse con sus familiares.
Tras perder contacto con él, la familia difundió su imagen y pidió ayuda para conocer su paradero. La búsqueda terminó cuando la vecina logró reconocerlo y acercarse hasta él.
Rescataron a Diana, la médica de Cali que quedó bajo los escombros tras el terremoto en Colombia
En medio de la angustia por el devastador terremoto en Colombia, las tareas de rescate dejaron una luz de esperanza con lo que ya se califica como "el milagro de Diana". Se trata de Diana Marcela Troncoso, una médica que permaneció 30 horas atrapada bajo los escombros tras el colapso del edificio Torres del Limonar, en la ciudad de Cali.
El rescate fue el resultado de una ardua y delicada maniobra que se extendió por más de tres horas desde que los bomberos escucharon las primeras señales de vida en la zona del derrumbe. En el operativo trabajaron de manera conjunta miembros del cuerpo de bomberos de Cali y de Bogotá, acompañados por voluntarios y fuerzas de seguridad.
Según indicaron los rescatistas y las autoridades locales, Diana fue extraída en buenas condiciones generales de salud. Al momento de su traslado, la médica ya se encontraba canalizada, estable y bajo supervisión médica inmediata.
La noticia trajo alivio a su familia y a la comunidad, quienes se mantuvieron junto a las ruinas durante más de un día sin perder la fe. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había manifestado previamente que la búsqueda de Diana se había fijado como una prioridad para los equipos de rescate, renovando así las esperanzas de hallar a más sobrevivientes atrapados entre los restos del edificio.
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