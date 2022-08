Qué ves: el test viral que revela si sos una persona inconformista

test

Si viste un corazón

Sos una persona que se destaca por tener un brillante poder de observación. No te gusta prejuzgar a la gente y posees una cabeza muy abierta. Respetas la opinión de todos los que te rodean.

No toleras que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Preferís no guardar rencor con quienes te hicieron daño en el pasado y perdonas con mucha facilidad. Tratas a los demás del mismo modo que lo hacen contigo.

Si viste unas manos

Te destacás por ser sumamente inconformista. Te gustan los desafíos y con frecuencia buscas poner a prueba tus capacidades.

La zona de confort no es para ti y necesitas estar siempre en movimiento. Considerás que quien se queda quieto se estanca y muere.

Estás convencido de que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer nada. Vives tus días como si fueran el último y no te arrepientes de nada que te genere felicidad. El presente es lo más valioso que posees. Sos muy bondadoso y generoso con absolutamente todo lo que tienes.