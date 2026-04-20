Rechazan el proyecto oficialista para denunciar "fraude" en pensiones por invalidez: convocan a una marcha

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el proyecto de ley tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), cuya aplicación ha sido objeto de fallos judiciales adversos para el Gobierno.

Para empezar, el texto propuesto por Javier Milei y equipo obliga a todos los beneficiarios actuales de pensiones por discapacidad o invalidez a acreditar nuevamente su condición médica, socioeconómica y laboral.

Su información personal se cruzará con datos de la ANSES, ARCA y SINTyS, lo que permitirá suspender pensiones de manera "preventiva" ante cualquier inconsistencia detectada.

También se procederá a la suspensión automática y posterior baja del beneficio en caso de que la persona no se reempadrone.

Si bien la pensión se mantiene en el 70% del haber mínimo, se eliminan los adicionales por zona desfavorable y la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos específicos por invalidez laboral.

El proyecto establece una prohibición absoluta para que los beneficiarios posean empleo formal. De aprobarse, quien acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente la pensión, sin importar su salario, su poder adquisitivo o sus necesidades económicas.

Además, se eliminarían incentivos fiscales y programas de reconocimiento para empresas que contraten personas con discapacidad.