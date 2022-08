Qué ves: el test viral que revela si sos una persona sobreprotectora

Cuando ya tengas tu elección conocerás lo que significa cada figura que lograste ver y lo que podría implicar en tu vida.

test viral guitarra.jpg

Si viste un oso

Te destacás por ser una persona muy sobreprotectora. Con frecuencia buscás el bienestar de todos los que te rodean y por aquellos que amas, eres capaz de dar hasta lo que no posees.

Si bien por momentos podes parecer alguien muy frío, solamente es una especie de escudo que pones ante los demás para evitar que te hagan daño. Sos alguien que posee un enorme corazón y sobresales por tu generosidad. Das sin esperar nada a cambio.

Si viste una guitarra

Sos una persona muy extrovertida. Detestas que te den órdenes y amas la libertad. No te gusta estar atado a nada, ni a nadie.

Consideras que la vida es muy corta y por ello no te privas de hacer nada. En tu vocabulario no existe el “no” y vivís tus días como si no existiera un mañana. Te destacas por ser muy sociable.

Nunca pasas desapercibido cuando vas a un evento y tienes mucha facilidad para iniciar conversaciones con desconocidos.