Test viral: el asiento que elijas revelará cómo es tu personalidad

Test viral: qué asiento elegís en la imagen

Asiento psicologo Test Viral (1).png

Resultados del test viral

Silla 1:

Te acercas a las personas gradualmente, manteniéndolas a distancia. Te sientes más tranquilo/a así. Te recomiendo que seas más abierto/a.

Silla 2:

Tiendes a tener aires de superioridad. Estás acostumbrado/a a hacer las cosas a tu manera. Puedes seguir haciéndolo, pero sin arrogancia, eso aleja a los demás.

Silla 3:

No te gusta mucho la atención, de vez en cuando puedes sentirte solo/a. No disfrutas de las reuniones ruidosas. Te recomiendo que te comuniques más frecuente y audazmente.

Silla 4:

Eres soñador/a, tu mundo es prioritario para ti. Puedes estar en las nubes y parecer despreocupado/a. Te recomiendo que encuentres un equilibrio entre tu mundo interno y externo.

Silla 5:

Valoras más la espiritualidad. La espiritualidad tiene un valor mayor para ti que el mundo material. Sin embargo, no deberías descuidar completamente lo material. Trabajar en encontrar un equilibrio entre ambos aspectos es importante para tu bienestar general.

Silla 6:

Te quieres a ti mismo/a, sabes cómo amar a los demás. Pero primero tú, luego los demás, en ese orden. Recomendación: deja de culpar a la gente por tus acciones.

Silla 7:

Sabes bien lo que quieres. Eres honesto/a contigo mismo/a. Irás al psicólogo más para un diagnóstico, ya que crees que no tienes problemas. Sigue en esa misma línea, pero no caigas en “sesgo de exceso de confianza ".

Silla 8:

Estás acostumbrado/a a controlarlo todo. Tienes poco confianza en la gente. Recomendación: relájate, confía.

Silla 9:

Valoras la practicidad y la excelencia en tus acciones. Tu lema es “Si lo haces, hazlo bien”. Es bueno, pero no te obsesiones con la perfección, que es inherente a ti.

Silla 10:

Trabaja en tu autoestima. Tal vez no fuiste el único/a hijo/a en la familia o no recibiste suficiente atención. Pero eso no significa que haya algo mal contigo. Comienza a valorarte a ti mismo/a.

Silla 11:

Eres una persona reservada. Te agradas a ti mismo/a o, en otras palabras, te sientes cómodo/a contigo mismo/a. Te hace sentir más tranquilo/a y seguro/a, hay menos críticas, que no te gustan. Aunque esto te brinde tranquilidad y seguridad, es importante no tomarte las críticas demasiado a pecho y mantener una actitud abierta ante las opiniones externas.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.