Femicidio de Agostina Vega: acumularon la causa de 2025 contra Claudio Barrelier y dictaron secreto de sumario

Un año más tarde, Claudio Barrelier recibía en inmediaciones de la misma casa a Agostina Vega, de 14 años, hija de Melisa Heredia, una conocida de la cancha.

La última vez que la familia Heredia vio con vida a Agostina fue el sábado 23 de mayo. Una semana más tarde, tras la mediatización del caso y con esfuerzos de personas ajenas a la Policía o la Justicia de Córdoba, los restos de la adolescente fueron hallados en un descampado.

Qué pasó con Agostina Vega: dónde la encontraron, cómo murió, resultado de la autopsia Qué pasó con Agostina Vega: dónde la encontraron, cómo murió, resultado de la autopsia

Claudio Barrelier es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, y había llegado a estar imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por mediar violencia, pero volvió a su casa tras el pago de dos fianzas de $ 5.000.000 cada una, a falta de "indicadores de peligro procesal".

"No se advierte en autos la presencia de otros indicadores de peligro procesal que se perfilen como indicios vehementes de que el imputado Barrelier, en caso de recuperar su libertad, entorpecería la investigación o se sustraería al proceso impidiendo su conclusión", explicó el fiscal Rodríguez en el documento reproducido parcialmente por Infobae.

A pesar de las descripciones gráficas y las pruebas presentadas por la denunciante de ese hecho, la Justicia de Córdoba le dio el beneficio de la duda a Barrelier y le impuso una medida de restricción de acercamiento como toda protección para la mujer.