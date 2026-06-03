Femicidio de Agostina Vega: acumularon la causa de 2025 contra Claudio Barrelier y dictaron secreto de sumario
La Fiscalía ordenó 10 días de secreto de sumario mientras se incorporan las pruebas y acusaciones a la investigación por el femicidio de la adolescente.
La Justicia de Córdoba resolvió este miércoles acumular la causa contra Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega con una imputación anterior -por privación ilegítima de la libertad- que data de 2025 y que no se había movido hasta que no sucedió el trágico final de la adolescente.
Además, desde la Fiscalía de Instrucción 13 de la ciudad de Córdoba informaron que se estableció un plazo de 10 días de secreto de sumario a partir de este miércoles, 3 de junio, "en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso".
Fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que la fiscalía "requirió la acumulación de la causa por 'Privación Ilegítima de la Libertad' contra el imputado Claudio Barrelier del año 2025", lo que implica que el mismo fiscal, Raúl Garzón, está ahora a cargo de lograr justicia para ambas víctimas.
Según el sitio Infobae, el 26 de mayo de 2025 el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez firmó la liberación de Claudio Barrelier tras 20 días detenido por una denuncia presentada por una mujer que escapó de su casa desnuda y por una ventana para pedir auxilio a vecinos del barrio Cofico de Córdoba.
Un año más tarde, Claudio Barrelier recibía en inmediaciones de la misma casa a Agostina Vega, de 14 años, hija de Melisa Heredia, una conocida de la cancha.
La última vez que la familia Heredia vio con vida a Agostina fue el sábado 23 de mayo. Una semana más tarde, tras la mediatización del caso y con esfuerzos de personas ajenas a la Policía o la Justicia de Córdoba, los restos de la adolescente fueron hallados en un descampado.
Claudio Barrelier es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, y había llegado a estar imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por mediar violencia, pero volvió a su casa tras el pago de dos fianzas de $ 5.000.000 cada una, a falta de "indicadores de peligro procesal".
"No se advierte en autos la presencia de otros indicadores de peligro procesal que se perfilen como indicios vehementes de que el imputado Barrelier, en caso de recuperar su libertad, entorpecería la investigación o se sustraería al proceso impidiendo su conclusión", explicó el fiscal Rodríguez en el documento reproducido parcialmente por Infobae.
A pesar de las descripciones gráficas y las pruebas presentadas por la denunciante de ese hecho, la Justicia de Córdoba le dio el beneficio de la duda a Barrelier y le impuso una medida de restricción de acercamiento como toda protección para la mujer.
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