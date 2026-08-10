"Los hechos privados están reservados a Dios": apareció Facundo Moyano en TV y dijo que su pareja tuvo un paro

Asimismo, el dirigente desmintió tajantemente las versiones que lo ubicaban corriendo a su pareja por la calle con determinada vestimenta y sostuvo: "Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo".

Los videos muestran a Facundo Moyano cuando la modelo corría por la avenida

En uno de los tramos más sensibles de la entrevista, Moyano reveló un dramático episodio médico vivido con Arizaga, asegurando que fue ella quien sufrió un cuadro crítico."Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911", relató, manifestando además su deseo de volver a tomar contacto con ella para contarle lo sucedido.

Para cerrar, el dirigente reiteró que el proceso careció de sustento legal para mantenerlo tras las rejas. "Los hechos privados están reservados a Dios. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido", concluyó, cuestionando además la aparición mediática de falsos letrados que operaron en el entorno durante los días de mayor tensión informativa.