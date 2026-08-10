"Los hechos privados están reservados a Dios": apareció Facundo Moyano en TV y dijo que su pareja tuvo un paro
Tras el escándalo con Candela Arizaga, el exdirigente sindical rompió el silencio en una entrevista televisiva y se victimizó por haber sido detenido.
En medio de la fuerte repercusión mediática generada la semana pasada tras el escándalo protagonizado junto a su pareja, Candela Arizaga, en plena vía pública, Facundo Moyano rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que negó haber consumido drogas, dio su argumento sobre por qué no aceptó hacerse análisis y dijo que la joven sufrió un paro.
Este lunes, en una entrevista concedida a Telefe, el dirigente brindó su versión de los hechos, cuestionó el accionar de la Justicia y aseguró que su arresto se debió pura y exclusivamente a su apellido y notoriedad pública.
Al ser consultado sobre lo ocurrido puertas adentro del departamento, Moyano se remitió a los dichos de su pareja. "¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó", sentenció, al tiempo que cuestionó el peso mediático de la causa.
"Obviamente, pero yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano. Porque me lo dijeron todos así, porque no había elementos", afirmó el hijo de Hugo, remarcando que en ninguna de las declaraciones de la joven figuraban las imputaciones por las cuales se ordenó su privación de la libertad.
Facundo Moyano: negación de consumo, el episodio de salud y las falsas versiones
Durante la charla, el exlegislador se refirió a las especulaciones sobre su estado al momento del hecho y fue categórico. "Estaba verificado que yo no tenía ninguna patología de haber consumido", indicó, y agregó de forma tajante: "El consumo no es una cuestión que está sujeta a delito. Yo no consumo, no tengo problemas de adicción".
Asimismo, el dirigente desmintió tajantemente las versiones que lo ubicaban corriendo a su pareja por la calle con determinada vestimenta y sostuvo: "Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo".
En uno de los tramos más sensibles de la entrevista, Moyano reveló un dramático episodio médico vivido con Arizaga, asegurando que fue ella quien sufrió un cuadro crítico."Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911", relató, manifestando además su deseo de volver a tomar contacto con ella para contarle lo sucedido.
Para cerrar, el dirigente reiteró que el proceso careció de sustento legal para mantenerlo tras las rejas. "Los hechos privados están reservados a Dios. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido", concluyó, cuestionando además la aparición mediática de falsos letrados que operaron en el entorno durante los días de mayor tensión informativa.
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