La niñera argentina detenida en Estados Unidos se acerca a la libertad: cuándo y cómo podría salir
La joven permanece detenida desde julio en Filadelfia y espera salir luego de que su novio deposite la suma establecida por la Justicia estadounidense.
Iliana Noelí Lick, la niñera argentina de 30 años que fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando viajaba para ver a la Selección argentina durante el Mundial 2026, está cada vez más cerca de recuperar la libertad.
Su padre, Luis Lick, contó que el novio de la joven, Steven Melchiorre, pagará este lunes la fianza de US$10.000 que fue fijada durante una audiencia realizada el viernes. Una vez realizado el depósito, comenzará el proceso administrativo necesario para que la argentina pueda abandonar el centro de detención.
“Tuve una comunicación con ella después de la audiencia del viernes y todavía está detenida”, explicó su padre en diálogo con TN de Noche. Y agregó: “Una vez que se haga el depósito de la fianza, tiene que atravesar un proceso de papeleo y pueden liberarla el mismo lunes o en los próximos días”.
Por qué fue detenida la niñera argentina
Lick fue detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando estaba a punto de viajar hacia Kansas para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial.
La joven había llegado a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y desde hacía aproximadamente dos años vivía en Filadelfia, donde trabajaba como niñera. Allí había desarrollado un fuerte vínculo con las familias para las que cuidaba a sus hijos.
Su novio contó que Lick tenía una solicitud migratoria pendiente para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la argentina había excedido el período autorizado por su visa y aclaró que una solicitud migratoria pendiente o un permiso de trabajo no implican, por sí solos, un estatus migratorio legal.
La familia, en cambio, sostiene que la joven había cumplido con los trámites correspondientes. “Ella estaba de manera legal. Fue haciendo todos los trámites pertinentes que le fueron pidiendo. Antes había ido a un partido con el novio y no hubo problemas. Pero dijeron que después endurecieron los controles y pasó lo que pasó”, afirmó Luis.
La expectativa de la familia de Iliana Lick
Mientras aguardan que se concrete el pago de la fianza y avance el papeleo, sus familiares esperan que la joven pueda regresar al lugar donde vive en Filadelfia y retomar su vida cotidiana.
“Uno no sabe cómo podés ayudar estando lejos, estamos atados de pies y manos. Por suerte está llegando a un punto final y favorable para ella”, expresó su padre.
La liberación bajo fianza no significa el cierre de su situación migratoria: Lick todavía deberá continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades estadounidenses.
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