La niñera argentina detenida en Estados Unidos se acerca a la libertad: cuándo y cómo podría salir

Su novio contó que Lick tenía una solicitud migratoria pendiente para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la argentina había excedido el período autorizado por su visa y aclaró que una solicitud migratoria pendiente o un permiso de trabajo no implican, por sí solos, un estatus migratorio legal.

La familia, en cambio, sostiene que la joven había cumplido con los trámites correspondientes. “Ella estaba de manera legal. Fue haciendo todos los trámites pertinentes que le fueron pidiendo. Antes había ido a un partido con el novio y no hubo problemas. Pero dijeron que después endurecieron los controles y pasó lo que pasó”, afirmó Luis.

La expectativa de la familia de Iliana Lick

Mientras aguardan que se concrete el pago de la fianza y avance el papeleo, sus familiares esperan que la joven pueda regresar al lugar donde vive en Filadelfia y retomar su vida cotidiana.

“Uno no sabe cómo podés ayudar estando lejos, estamos atados de pies y manos. Por suerte está llegando a un punto final y favorable para ella”, expresó su padre.

La liberación bajo fianza no significa el cierre de su situación migratoria: Lick todavía deberá continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades estadounidenses.